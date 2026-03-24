Lăsați-mă să-l cînt!

După o perioadă în care nu a avut nici un motiv să invite presa la o conferință, pentru a putea apărea pe cît mai multe canale de informații, prefectul PSD de Suceava, Traian Andronachi, a fost ”salvat” de Ordonanța de Urgență a Guvernului 7/2026. Această Ordonanță i-a dat posibilitatea domnului Andronachi să se arate din nou publicului, pentru a comunica numărul persoanelor care, teoretic, ar trebui să fie disponibilizate de administrațiile publice locale. Fiindcă a prins atîtea camere de luat vederi și atîtea microfoane, prefectul a avut chef de vorbă și, din vorbă în vorbă, a ajuns la Consiliul Județean Suceava, pe care l-a lăudat din cap și pînă în picioare: „Consiliul Județean Suceava, după aceste două reduceri date de ordonanțe, trebuie să ajungă la o cifră de 440 de posturi. Or, conform măsurilor care au fost adoptate la nivel de Consiliu Județean, în momentul de față această instituție funcționează cu 48% mai puțin personal decît numărul maxim de posturi care ar trebui să rămînă în organigramă după cele două tăieri consecutive. Este dovada faptului că se poate funcționa eficient atît timp cît există o administrație implicată, cum se întîmplă la Consiliul Județean Suceava”. Traian Andronachi a subliniat că în ciuda faptului că administrația județeană funcționează cu mai puțin de jumătate din personal, aceasta face performanță, amintind că la nivelul Consiliului Județean sînt în implementare proiecte în valoare de un miliard de euro (!!!). Acest lucru l-a spus recent public și președintele PSD al Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan. Dacă ar veni acum un extraterestru și l-ar auzi pe Traian Andronachi lăudînd Consiliul Județean, pe loc și-ar da seama că este cumătru cu Gheorghe Șoldan și că acesta l-a numit în funcția de prefect al Sucevei.