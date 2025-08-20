Fiecare pancartă, dar și fiecare vot

Printre sindicaliștii care au pichetat sediul Ministerului Educației s-a numărat și profesorul Giani Leonte, președintele Alianței Sindicatelor din Învățămînt Suceava, care le-a mulțumit celor care au ieșit în stradă: ”Ați arătat că demnitatea, curajul și solidaritatea nu intră în vacanță. În ciuda oboselii și a presiunilor, vocea noastră s-a auzit clar: Educația merită respect! (…) Fiecare pas, fiecare strigăt și fiecare pancartă contează”.

Profesorii poate nu ar mai fi ajuns în situația de astăzi, dacă unul ca domnul Leonte s-ar fi trezit mai repede și le-ar fi transmis să nu uite că fiecare vot contează.

PancArta conversației