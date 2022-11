Fiecare cu ce-l doare, indiferent de postare

„Am o pagină de Facebook care-i din 2015 și ușor, ușor a crescut, pentru că am conversat foarte mult cu sucevenii și sînt multe mesaje în privat la care răspund. Într-adevăr, lumea reacționează cel mai bine la lucrurile pozitive. Dacă pui o fotografie cu ceva plăcut, lumea reacționează foarte bine, întrucît întotdeauna eu le spun oamenilor și îmi spun și mie că viața e făcută și din lucruri minime, din lucruri frumoase, nu doar din probleme cotidiene, din gropi, din griji, din asfalt. Azi ești, mîine nu mai ești. Sînt fel de fel de cazuri de persoane care au plecat dintre noi la vîrste fragede. Este bine să vrei mai mult în viață, dar cîteodată e bine să te bucuri cu ce ai. Bineînțeles, sînt și persoane care își aduc aminte de o supărare de acasă ori din fața blocului, care e pertinentă pînă la urmă, și o spun pe Facebook. Sînt momente cînd lumea dorește și reacționează așa cum trebuie la postările pozitive. Însă, acele persoane care au nemulțumire adunată scriu comentarii, chiar dacă nu la subiect. Dacă vorbesc despre o stradă reabilitată zic unii că de ce ne lăudăm. Nu ne lăudăm, ci sînt informări prin care văd cei din zonă că s-a făcut ceva și, în același timp, le dăm speranțe și altora că ajungem. Pînă la urmă e vorba de partea financiară. Am avut înjurături o singură dată în viața mea de cînd fac postări. Atunci cînd am fost și am votat la referendumul pentru modificarea Constituției. Foarte mulți au fost vehemenți, că nu-i treaba mea și că-i treaba lor ce fac. Eu nu le-am spus nimic. Le-am zis pur și simplu că eu consider că e un lucru normal căsătoria între un bărbat și o femeie, și așa este dat de la Dumnezeu. În rest, fiecare face ce vrea. Eu am fost la referendumul pentru modificarea Constituției deoarece atunci cînd oficiezi o cununie civilă trebuie să spui: <Căsătoria trebuie să fie liber consimțită între soți>. Așa îți spune Constituția. Se dorea să apară modificarea <între un bărbat și o femeie>. În rest, sînt parteneriate civile. Eu nu am nici o problemă, dar așa sînt crescut. Sînt creștin-ortodox și am simțit acel lucru. Și am mai avut o ieșire cînd un bărbat, propus comisar pentru anumite drepturi în Uniunea Europeană, s-a fotografiat cu pruncul lui Isus în brațe. Sînt cei care sînt foarte vehemenți. Atunci apar cuvintele urîte. În rest sînt nemulțumiri care-s normale”. Viceprimarul Sucevei Lucian Harșovschi are de săptămîna trecută 25.000 de urmăritori pe pagina sa de Facebook.