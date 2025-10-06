Fără vînt și fără soare

Deputatul AUR de Suceava, Florin Pușcașu, atrage atenția că la 1 ianuarie România ar trebui să închidă și ultima centrală pe cărbune, și a adăugat că în absența vîntului și a soarelui, capacitatea maximă de producție de energie electrică se situează în jurul valorii de 5.500 MW, în timp ce consumul la orele de vîrf urcă spre 7.500 MW, rezultînd un deficit de capacitate de producție de 2.000 MW, care este acoperit din import.

Păi, la noi, vîntul bate doar prin buzunarele oamenilor, iar soarele răsare numai pe străzile celor șmecheri.

Pîine și soare