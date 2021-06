Expertiza lipsă

”Am stat cîteva săptămîni la Barcelona, unde erau foarte multe străzi cu sens unic. Mergeai tot timpul într-o spirală pentru a ajunge într-un loc, însă, în acest mod s-a decongestionat masiv traficul. Nu știu în ce măsură putem accepta noi o astfel de soluție. Am văzut că au mai fost încercări în trecut, dar ea trebuie cuplată cu alte investiții. Soluția cu sensul unic nu e unică. Putem chema cîțiva experți în trafic pentru a ne oferi un studiu care să ne folosească pe viitor. Principala problemă e lipsa de expertiză. Faptul că vine o firmă care spune că face un studiu de trafic nu înseamnă că are și expertiza necesară. Noi tocmai am avut o licitație la universitate unde a trebuit să descalificăm patru firme, fiindcă am constatat că nu aveau expertiza necesară. Lumea crede că poate să facă un studiu, dar nu toți chiar realizează ceva de calitate. De-aici apar și problemele. Eu m-aș consulta și cu persoane de la universitățile tehnice care au aceste specializări, pentru a analiza studiul făcut de o astfel de firmă înainte de a-l promova ca fiind de calitate și de a implementa măsurile din el. Peste tot în România sînt probleme cu traficul, dar sînt anumite soluții nu tocmai plăcute pentru populație. Noi am fost învățați să mergem din punctul în care locuim pînă-n punctul în care avem o problemă, de exemplu la farmacie sau la școală. Lucrurile astea nu pot funcționa în acest mod dacă ne dorim o decongestionare. Pe lîngă ceea ce trebuie să facă primăria, e nevoie ca și noi să abordăm un pic altfel lucrurile”. Mihai Dimian, prorectorul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava, vorbind despre problemele de trafic din municipiul reședință de județ.