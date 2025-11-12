Emoțiile candidatului unic

Comisarul-șef Florin Constantin Poenari, în vîrstă de 43 de ani, a cîștigat concursul pentru funcția de inspector-șef al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava. Concursul a avut loc pe 4 noiembrie, la Inspectoratul General al Poliției Române, iar domnul Poenari, care conducea cu titlu interimar Poliția, a fost unicul candidat.

Bănuim că acesta a avut niște emoții foarte mari, în condițiile în care, dacă s-ar fi blocat în timpul examenului, nu ar fi avut de la cine să copieze.

ExaMen in Black