Elegant, sever, serios și corect

”Horia Alexandrescu avea rădăcini la Suceava, la Ițcani. Mama lui este ițcăneancă și chestia asta a făcut ca relația mea cu el să fie parcă puțin mai altfel decît cu alți colegi de-ai noștri. Eu l-am cunoscut pe Horia cu mult înainte de Revoluție, în perioada 1981-1982. Atunci am lucrat la <Flacăra> și <Flacăra>, ca majoritatea ziarelor vremii, avea o redacție la Casa Scînteii, actuala Casă a Presei Libere. Acolo era și frumosul ziar <Scînteia Tineretului>. Bine, cît de frumos putea fi un ziar la vremea aia. Era un ziar care avea suplimentul literar-artistic condus de Ion Cristoiu. Horia Alexandrescu era redactor pe probleme de sport la <Scînteia Tineretului>, fiind de fapt absolvent al Institutului de Educație Fizică și Sport. Era un băiat isteț, un băiat angrenat, un băiat care știa toate cotloanele și știa tot ce însemna sport. Era un om bine plasat, un om elegant, un om care știa să își facă cariera și și-o cizela foarte frumos și foarte bine. Așa m-am împrietenit cu el. Între timp, am plecat de la <Flacăra>, însă am rămas prieteni. La <Scînteia Tineretului> erau Dan Dumitrescu, suceveanul Ion Strugaru – redactor șef, Ion Cristoiu, Alex Ștefănescu… Am rămas prieten foarte bun cu toți. După Revoluție s-au produs bulversări la nivelul redacțiilor, și <Scînteia Tineretului> s-a transformat în <Tineretul Liber>. Un alt regretat prieten și coleg de-al nostră, mă refer la ANDO, făcuse <Libertatea> din <Informația Bucureștiului>. Era, așa, o emulație mare care pornea cumva și din jurul ziarului <Scînteia Tineretului>. Pe fondul ăsta, în 1990 a luat ființă și <Curierul Național>, care îl avea în frunte pe Valentin Păunescu. Erau trei frați Păunescu, oameni de afaceri, care au demonstrat ulterior că știau să dezvolte afaceri. Horia Alexandrescu și Dan Dumitrescu lucrau și ei la <Curierul Național>. Noi țineam legătura și mi-au spus să îi urmez, astfel că, la 1 decembrie 1990, m-am transferat de la Inspecția de Stat în Construcții la <Curierul Național>. Era lume bună la ziar. Printre alți colegi de-ai noștri se afla și actualul expert bancar al guvernatorului Mugur Isărescu, Adrian Vasilescu. Domnul Vasilescu era cumnat cu Dan Dumitrescu și Dan era socrul fostului jurist și jurnalist Ralu Filip. Am stat doi ani și ceva la <Curierul Național>, iar Horia Alexandrescu era un redactor șef foarte bun. Mă uluia pentru că știa să mînuiască tehnologiile de ultimă oră. Era un tip foarte modern căruia îi plăceau mașinile. Era un tip elegant, îmbrăcat cu gust și era prieten cu numele mari ale literaturii, cum ar fi Fănuș Neagu. Ultimul mare ziar la care a lucrat Horia a fost <Cronica Română>, pe care l-a înființat chiar el. Am colaborat și eu cu Horia la <Cronica Română>. Horia era un tip care impunea respect, iar calitatea lucrărilor conta pentru el și nu cine ești. Trebuia să fii serios și să răspunzi cu promptitudine la programul editorial. Horia era un tip sever, serios și corect”. Mihai Pînzaru-PIM, despre Horia Alexandrescu, jurnalistul care săptămîna trecută a plecat la cele veșnice la vîrsta de 74 de ani.