Echilibrații, radicalii și arogantul

”Mă uit foarte mult în timpul zilei, cînd sînt la birou, la Digi 24. Dar, butonez telecomanda mai ales seara, acasă, pe Digi, Realitatea, Antena 3 și România TV. Mă uit la toate. La acestea sînt știri și dezbateri, una după alta, și de aia mă uit. În schimb, la TVR e doar dezbatere și nu mă uit. Deci, nu pot să spun nimic despre TVR, dacă-i echilibrat sau nu. Eu am zis posturile la care mă uit și cel mai echilibrat este Realitatea și la știri, și la dezbateri. Cei de la Digi sînt extrem de radicali, anti-antivacciniști cum ar veni. Oricine vorbește puțin, cît de puțin, că-i împotriva vaccinului sau împotriva măsurilor e scos din peisaj. La Realitatea mi se pare totul mult mai echilibrat. Chiar și la Antena 3 am văzut invitați din toate partidele politice, ceea ce pe Digi nu am văzut. Bine, nu am prea văzut de la AUR, spre exemplu. Că-s antivacciniști, că-s antireguli, dar hai să păstrăm un echilibru. Au și cei de la AUR un electorat. La Digi știrile sînt dinamice, însă la dezbateri prefer sincer Realitatea. La Digi nu prea mă uit la dezbateri pentru că toate sînt extrem de radicale. Nu-ți permit să discuți, să pui la îndoială ceva legat de vaccin, de situația pandemică, de măsurile de protecție. La Antena 3, Radu Tudor nu-mi place, însă au vreo două tipe care-s echilibrate. Pe Mihai Gîdea nu-l urmăresc, fiindcă mi se pare extrem de arogant și nu pot să uit că ne numea Lombardia României. Antena 3 are vreo două sau trei moderatoare foarte echilibrate. La Realitatea, cînd era Rareș Bogdan îi ironiza la maxim pe cei care vorbeau despre statul paralel. De vreun an și ceva au emisiunea <Culisele statului paralel>, în care povestesc lucruri foarte interesante despre statul paralel”. Tiberiu Avram, redactorul șef al ”Monitorului de Suceava”.