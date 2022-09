Domnilor ziariști,

Subsemnata Angelica (pentru voi, „doamna Angelica” virgulă cum se spune la noi la coafor, cumva pe principiul „George doar pentru prieteni”, înțelegeți ce vreau să spun, nu e cazul să detaliem) Fădor, deputat PNL de Dorna, mă declar parțial nedumerită de conținutul articolului „În așteptarea unui concert AC/DC”, din pagina 2 a ultimului număr din Jupânu’. Interesele „sucevenilor mei” să știți că le servesc mereu și necondiționat, și nu permit să se facă bășcălie de ele.

Păi dacă nu eram eu ditamai doamna vicelider al grupului PNL din Camera Deputaților, știți dv. în ce hal ar fi ajuns toți românii, inclusiv sucevenii mei, din cauza Ciumei Roș…. ăăă, pardon… a aliaților noștri la guvernare care n-au în cap decît „populisme din alea ieftine”, cum bine zicea însuși Preș.-ul țării, farul călăuzitor al neamului nemțe… iar pardon, … românesc? Știți cît de ieftine? Păi cam așa: 4 lei kilu’ de benzină, vreo 45 de lei căldura-n case și vreo 23 de lei curentul electric pe lună. Păi spuneți și voi: nu-s ieftine rău populismele astea? Așa că virgulă cînd am auzit ce au de gînd populiștii ăștia, noi, PNL-ul din Parlament și din Guvern, am luat imediat măsuri. Nu-i așa că din nou virgulă cînd îți vin facturile la gaz și curent te simți alt om? Nu ți se pare că ești miliardar dacă reușești să le achiți? Și nu-ți stă mai bine suplu decît cu grăsimile atîrnînd, de cînd mănînci de două ori? Pe săptămînă, nu pe zi, ca îmbuibații ăia din restul lumii! Iar dacă am reușit eu, adică noi, să fac, adică să facem astea, păi ce cereți voi e „piece of cake” (sau „piss”, că mereu mă încurc în engleză) cum ar zice the first lady.

Așa că m-am gîndit să vă dau (tuturor care cereți!). Mai întîi, fotbal: am depus un proiect de lege, care se va discuta în regim de urgență, ca echipele din județul meu să promoveze din Divizia C direct în Superligă. Iar la ceremonia de promovare să cînte nu amărîții ăia de AC/DC, ci chiar Rolling Stones, ca să fie mulțumit prietenul ăla al vostru. Celălalt de care scrieți, să vină la spectacol pe jos, fiindcă la plecare va găsi, ca toți ceilalți spectatori, o mașină electrică în parcare, cu actele deja făcute pe numele lui. Singura problemă e să cîștige vreo Foresta grupa din Divizia C, ceea ce pare imposibil. De rest, am eu grijă.

Angelica Fădor, deputat cererile sînt ca virgulă cînd le-am și rezolvat