Domnilor ziariști,

Subsemnatul, Gheorghe (George pentru prieteni, că așa am aflat de la angajații Consiliului Județean că se obișnuiește pe aici: pentru un număr evident restrîns de cetățeni, care trebuie să-și merite acest statut și să-și cîștige dreptul de a te numi astfel, devii ”George”, care nu numai că este ca un titlu nobiliar, dar fixează și limitele care nu pot fi depășite chiar de oricine) Șoldan, preș. în exercițiu al CJ Suceava, apreciez interesul pe care îl purtați atît persoanei mele cît și întregului județ, dovadă articolul din pagina 2 a ultimului număr al Jupânului, intitulat ”Locomotiva cu tricou”, și presupun că sînteți pe drumul la capătul căruia vă veți cîștiga dreptul de a-mi spune ”George”.

Deocamdată, însă, trebuie făcute cîteva precizări în legătură cu articolul amintit, prima fiind aceea că preconizatele colante cu mesajul ”Hai în Bucovina”, ce urmează a fi lipite pe un număr de locomotive, pot genera confuzii și chiar disfuncționalități, dacă avem în vedere și analfabetismul funcțional cu care întreaga nație română se confruntă, conform testelor Pisa. De aceea, ne gîndim să inventăm colantul dublu inscripționat (adică față / verso) și dublu adeziv, astfel încît la plecarea din Gara de Nord către Suceava sau Vatra Dornei să aibă scris chiar mesajul amintit, iar lumea care se suie în tren să știe unde merge, în timp ce la întoarcere, colantul să poată fi întors pe dos, iar mesajul să fie ”Hai înapoi în București!”, ceea ce ar elimina confuzia de pe peroanele de pe întregul traseu. Aceeași situație, încă mai complicată, poate apărea și la metrou, fiindcă pasagerii care ar citi pe locomotivă ”Hai în Bucovina”, ar putea crede că ăla e tren, nu metrou, și că în loc să-i ducă în Dămăroaia, îi duce la Burdujeni, cu peronul pe partea dreaptă.

Cît privește eventualul meu tricou cu aceeași simbolistică, mai vedem: dacă intră Cetatea în Ligă, nu mai pot să mă pretind locomotivă, fiindcă se va specula că țin cu CFR Cluj sau cu Rapid.

Gheorghe (viitor George) Șoldan, preș. CJ,

Hai în Bucovina, că frumos mai e!