Doctorii de suflete

Printre artiștii care vor urca pe scenă la spectacolul de Revelion organizat de Primăria Suceava se vor număra și componenții trupei Cargo.

La cît de des cîntă Cargo pe la noi, artiștilor ar trebui să li se facă buletin de Suceava și să se mute aici. Le-ar fi mult mai ușor să dea jos treningul cu care stau prin casă, să pună pe ei hainele de scenă și să iasă la cîntat.

Și pentru ca aceștia să fie mai ușor de convins să se mute la Suceava, pe lîngă promisiunea organizării de concerte fără număr, ar trebui să li se spună că vor avea parte și de chirie modică în blocul construit pentru personalul medical în curtea Spitalului Vechi. Nu sînt ei niște adevărați doctori de suflete?

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