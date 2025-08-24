Domnilor ziariști,

Subsemnații, primar și, respectiv, subprimar ai Sucevei din partea PSD și, respectiv, PSD, am rămas stupefiați de atacul mîrșav pe care l-ați declanșat la adresa domniilor noastre în ultimul număr al foii Jupânu`, în chiar pagina 1, prin infamul articol intitulat ”Ajutoare peste ajutoare, mai puțin din Capitale”, în care insinuați cu o perfidie năucitoare că noi, tocmai noi, cei mai iubiți dintre pămîntenii suceveni, sîntem ”plini de bani” și, de aceea, nu avem ochi ”pentru oamenii simpli și nici pentru cei aflați la necaz”.

Hai s-o lămurim întîi pe aia cu banii: așa cum spunea clasicul nostru suprem, Nea Nelu, odihnească-se!, care ne-a fost mereu o pildă vie, cît a fost vie, am fost, sîntem și vom fi mereu, cităm din Domnia Sa, ”săraci și cinstiți”. Concret: eu n-aveam de un` să ajung ”plin de bani”, că virgulă cîți am avut, pe toți i-am investit în proiectul de însănătoșire mentală a pacienților cu apa cîntătoare de la arteziana Spitalului (la care e de ajuns să privești și devii sănătatea-ntruchipată), iar eu, subprimaru`, am avut salariul ăla de sărăntoc de la benzinărie, plus miile alea de euroi pe care Primaru` de tristă amintire Ion Lungu mi i-a dat ca virgulă compensație pe garajele pe care le dețineam.

Acu`, s-o lămurim și p-ailaltă: de ce să le dăm bani la ăi` din Broșteni? Nu mai bine, ca-n zicerea aia, le dăm undițe în loc să le dăm pește? Și-i învățăm și să pescuiască, că doar (asta-i o glumă, ha, ha, ha!) viitura le-o fi adus destui pești pe ulițe! În plus, cînd s-o duce și mîlu`, îi învățăm să deseneze cu vopsea locuri de parcare unde să-i amendeze pe toți ăia care parchează, mai ales pe ziariștii tupeiști ca voi, care numai după mocăngeală la parcare umblați.

Dom` Primar și Domnu` Subprimar, desenînd parcări chiar și cu var