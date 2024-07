Domnilor ziariști,

Subsemnatul Gheorghe (gata!, s-a terminat cu ”George”, din motive pe care nu e cazul să le discutăm aici; nu mai sînt astfel pentru nimeni, am terminat cu orice prietenie, din moment ce pînă și ăia pe care-i consideram apropiați, ca virgulă cînd mi-ar fi fost frați, m-au trădat pe față la ultimele alegeri) Flutur, încă virgulă capul județului ăstuia care colcăie de trădători, vă somez să-mi publicați această replică la articolul ”Politică da, administrație ba” din ultimul număr al Jupânului, în care faceți niște speculații de-a dreptul năucitoare, cel puțin în privința stării mele de sănătate, despre care spuneți că nu o am ca unul de 20-30 de ani.

Băi, să știți și voi că sănătatea la noi, forestierii, este solidă și permanentă, după ce ne-am umplut în tinerețe plămînii cu aerul tare al pădurilor. Deci, nu se pune problema sănătății, ci doar a încheierii în general a problemelor pe care le aveam ca preș. al C.J., pe care le-am soluționat atît de bine încît ăsta care vine după mine practic o să șomeze: am adus cele trei sau patru autostrăzi la Suceava, astfel încît acum (sau acușica!) se va circula cu mașina mai rapid decît prin teleportare, am construit (deocamdată doar ca proiecte, dar e ca virgulă cînd s-ar și circula pe ele, așa de bine-s desenate) centuri ocolitoare în toate localitățile județului, Polivalenta își pregătește deja contractele cu Rolling Stones, Harlem Globetrotters și Recolciuc, stadionul cu cele 8.000 de locuri de parcare și 80.000 de locuri pe scaune mai are nevoie doar de nocturnă și de echipă care să joace pe el. Așadar, cu administrația am terminat în plină glorie.

În rest, nu am glumit și nu am mințit cînd am zis că ”dacă pierd alegerile, mă duc acasă”. Eu, cum bine știți, sînt un băiat din popor. Așadar, mă duc din toamnă fix la casa mea, la Casa Poporului adică.

Gheorghe (pentru toți!) Flutur, preș. C.J., pîn` la toamnă cît mai e?