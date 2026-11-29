Subsemnatul, Gheorghe (dar probabil în curînd ”George” și pentru domniile voastre, întrucît dați semne tot mai vizibile că v-ați putea număra printre cei pe care-i consider prieteni, situație în care, aidoma predecesorului meu în această funcție, inegalabilul inventator al diminutivului ”George”, din motive pe care chiar nu are sens să le detaliem aici) Șoldan, preș. în exercițiu al Consiliului Județean Suceava și al filialei județene Suceava a celui mai democratic dintre partidele din țară, de pe continent și, probabil, din galaxie, vă rog să publicați acest drept la replică în legătură cu articolul ”Timpulung moldovenesc”, apărut pe pagina 1 a ultimului număr al Jupânului.

Ei bine, acolo sînt menționat chiar eu, într-un context de care se face vinovat celălalt Gheorghe (căruia n-am de gînd să-i spun niciodată ”George”, fiindcă n-am intenția de împrietenire cu un mincinos), anume de întîrzierea intrării în funcțiune a elicopterului SMURD destinat județului Suceava, pe care numitul Gheorghe (niciodată George!) Flutur îl anunța ca funcțional încă din timpul mandatului său de tristă amintire, în 2024. Ei bine, așa cum corect o citați pe colega dvs. Dana Humoreanu, cîteva din activitățile premergătoare pornirii elicopterului sînt finalizate, adică are un fel de căsuță la munte, numită hangar, unde să se odihnească între operațiuni, și are personalul intern specializat (însă, dată fiind apropierea războiului de granițele țării și implicit ale județului, mă gîndesc să acredităm ceva personal și din regiunea Cernăuți, că-i tot Bucovina noastră dragă!, dacă tot am făcut parteneriat și cu spitalul din Bistrița, că ăsta-i mai departe de Suceava).

Ca să conchidem: Timpulung, ăla de care vorbiți dvs., nici nu-i așa de lung. La un calcul estimativ, cred că nici nu vor trece trei mandate cu mine în fruntea CJ și helibaza asta (care e mai mult decît un heliport) va deveni pe deplin funcțională, principalul obstacol fiind doar acela că probabil piloții acreditați acum se vor fi pensionat, dar poate că o să prelungim vîrsta de pensionare pînă la 83 de ani. Ceea ce vă doresc și dvs.!

Preș. CJ Gheorghe Șoldan,

Așteptînd elicopterul an de an