Domnilor jurnaliști,

Subsemnatul, primar ales al municipiului Suceava din partea PNL, PSD și ETC. (că virgulă coaliția care era și care nu mai e, dar care în sufletul meu încă dăinuie, nimic nu o să fie mai bun, iar eu, ca românul, imparțial, țin în interiorul sufletului meu cu toți românii din toate partidele și toate coalițiile, și cu toți independenții, simpatizanții și neafiliații, că de aia sînt primarul tuturor sucevenilor cărora le doresc tot binele din lume și la vară cald), am citit cu interes și oarecare surprindere articolul ”Suceava, Capitala Tineretului cu batic din România”, publicat de dumneavoastră pe pagina 1 a ultimului număr al Jupânului, unde luați în derîdere decizia mea de a propune Suceava ca virgulă Capitala Tineretului din România 2028.

N-am înțeles ce e aici de rîs? Păi, cum, cînd toată România se luptă cu fenomenul de îmbătrînire, dvs. vă arde de rîs cînd o persoană importantă, eu adică, e hotărîtă să întinerească locul pe care oricum îl sfînțește conform zicalei? În plus, faceți bășcălie de inițiativele venite la pachet cu această propunere, precum lichidarea acestor focare de dezmăț care sînt terasele (de fapt, au fost, că datorită și ajutorului SUBprimarului, dl. DIC, am curățat bună parte din moșia asta numită Suceava, cu care ne-ați împroprietărit chiar dvs. prin vot), dar și cluburile despre care tot dvs. ziceți în articol că ar mai fi două. Unde? Care-s alea? Pariem că pînă la următorul număr din Jupânu’ dispar și astea (mă rog, cu condiția să nu aparțină mult stimatului nostru partener, dl. Condurache)?

În plus, în poza aia trucată care însoțește articolul, apar și niște personaje cu ceva pe cap, baticuri adică. Alea de bărbat sînt, presupun, un batic – doi batici, iar alea de damă o batică – două batice, ca să nu existe confuzie, fiindcă tot dvs. ziceți că domnișoarele cu batic merg în pat la ora 21:00. Eeeii, bărbații au dezlegare pînă la 22:00, ca să-și facă un ceai înainte de culcare. D-ăla care să ajute ulterior Suceava să rămînă capitala tineretului, prin creșterea fulminantă a natalității.

Primarul capitalei tineretului cu batic,/ Somîndu-vă să faceți ciocu’ mic