Domnilor jurnaliști,

Subsemnata, ”Primăria PSD Suceava SRL”, așa cum o numiți dumneavoastră (credeți că virgulă cu umor) într-un articol ofensator pe de-a-ntregul, ba încă și în pagina 1 a Jupânului -numărul 39 (1216), intitulat ”MiHai USV! Hai cu preluarea”, declar aici, prin reprezentanții mei cei mai autorizați, dl. Primar ales și dl. SUBprimar semiales, că tot, absolut tot (mă rog, poate că aproape tot!) ce e scris în articolul menționat este minciună, rea intenție, fals și uz de fals în înscrisuri de presă (dacă nu există această prevedere în Codul Penal, atunci o s-o propunem noii!), dezinformare.

Pe scurt: cum îndrăzniți să scrieți că ”primarul PSD și viceprimarul PSD n-au fost în stare să facă un drum de acces și să tragă rețelele de utilități pînă acolo” (la sala polivalentă)? Păi, ce, noi trebuie să le tragem? De ce nu le-a tras primarul de tristă amintire (că noi vom fi de veselă! – dacă nu credeți, urmăriți, vă rugăm, filmările lui Dinu Zară de la Ședințele de C.L. cu speech-urile noastre memorabile) pe care nu v-ați mai săturat să-l tot elogiați, Ion Lungu? Păi știți ce facem noi acuma? Chiar n-ați observat zecile de găuri de pe toate străzile importante din municipiu și cum scormonesc acolo angajații Primăriei și firmele cu care am contractat această lucrare? Cum care lucrare? Încercăm să găsim unde încep și mai ales unde se termină rețelele de utilități ca să le înnădim pentru a putea ajunge la polivalenta aia cu care ne tot bateți la cap. Ce, cum s-a putut atîta vreme fără o polivalentă, muriți dacă mai răbdați încă vreo 45-50 de ani? S-au terminat nunțile, de nu mai are unde să cînte dl. Recolciuc? Iar handbaliștii ăia, de-i tot ridica în slăvi Lungu ăla al vostru, nu pot juca și în curte la LPS, pe bitumul ăla de mare calitate? În plus, dacă măsurătorile noastre sînt corecte, ca să ajungem la polivalentă cu utilitățile, trebuie să căpătăm acordul d-lui Țiriac (dacă el o fi proprietar la Metro, cum se zvonește), al Stațiunii de Cercetări, care nu știm dacă mai există cu adevărat, al d-lui Mandache, că i-ar intersecta și lui proprietățile, ce mai: nici 50 de ani nu-s destui.

Așa că USV să-și vadă de studenți, și nu de polivalenta Sucevei, iar voi de scris, și pe noi lăsați-ne să-i facem pe suceveni bucuroși (cum îi vedem noi mereu, ia uitați-vă la filmarea aia!) și la vară cald!

Primăria (prin reprezentanții ei,

Iubiți de toată lumea urbei)