Domnilor Jurnaliști,

Subsemnatul, Vasile Iliuț, primar al orașului Vicovu de Sus, declar că am rămas de-a dreptul uimit, inițial de titlul (”Un primar de pe altă planetă”) articolului din pagina 5 a ultimului număr din Jupânu`, apoi și de conținutul acestuia. Cînd am citit titlul, vă jur că mă gîndeam că au aterizat omuleții verzi care au mai obținut și cetățenie terestră (ulterior și română, ca să candideze legal), ba că au și cîștigat ceva primării pe unde-or fi cîștigat, fiindcă dacă și Călin Georgescu a cîștigat prezidențialele, atunci e clar că invazia extraterestră e pe val. Cînd colo, ce să vezi? Adică virgulă ce să văd: extraterestrul eram eu însumi, fiindcă despre mine era vorba în articolul respectiv, care nici nu am înțeles dacă era de bine sau de… invers! Fiindcă, dacă am înțeles eu bine, îmi reproșați că pe lîngă apă, canalizare și gaz metan, care se află în diferite etape și care sînt ca și aduse la noi în oraș, am de gînd să fac și o pistă pentru bicicliști, al cărei cost ar fi de 7 milioane de euro. Da, și? Ce, v-am cerut vouă banii ăștia? Nu vă obrăzniciți, că dacă mă înfuriați, aflați că am să fac și o pistă pentru sketeboard-uri, să văd atunci dacă o să muriți de drum lung sau de grija altuia! Ce vă f…reacă grija de unde o să găsesc finanțare? Ce, credeți că numai primăria voastră, a Sucevei, e condusă de deștepți? Să știți că eu sînt deschis și am preluat deja de la genialul domn subprimar Cușnir ideea de a face bugetul mare de la fraieri ca voi, ziariști adică, așa că o să desenez și eu cu bidineaua, ca domnia sa, locuri de parcare, și cum prind un ziarist că parchează, pac!, l-am și amendat! Mă gîndesc chiar să lansez un ciclu de conferințe de presă zilnice și să invit mii și mii de ziariști pe care, cît le spun eu vreo două vorbe, polițiștii le tuflesc în parbriz amenzile cu care să facem și noi bugetul mare, după modelul d-lui subprimar Cușnir, farul călăuzitor al administrațiilor locale din întreaga galaxie, pe care zău că-l pizmuiesc.

Primar Iliuț Vasile, sperînd să dea amenzi pe an vreo 360 de zile