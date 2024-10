Domnilor jurnaliști,

Subsemnatul, fost George pentru un număr limitat de cetățeni și (re)devenit Gheorghe (pentru toată lumea, din motive predominant electorale, pe care însă nu le mai detaliez aici, `r`ați ai…!) Flutur, tot aproape fost și Preș. al C.J. Suceava și viitor casnic, întrucît presupun că ați reținut că dacă pierd alegerile mă las de politică și mă duc acasă, mă declar surprins că, deși sînteți vînduți Ciumei Roșii, totuși mai găsiți spațiu tipografic și pentru mine, ba chiar cu asupra de măsură, din moment ce în ultimul număr al Jupânului m-am descoperit prezent în vreo patru articole și trei fotografii. Despre una din acestea din urmă, din pagina 3, dreapta sus, mai ales despre textul care o însoțește, vreau să publicați această replică virgulă care are rolul de a lămuri cititorii după dezinformarea crasă la care v-ați dedat.

Așadar, la Institutul Bucovina Rădăuți, unde am ținut un speech memorabil (zice lumea, nu eu, care sînt recunoscut pentru modestia mea de-a dreptul legendară!), nu am spus ce scrieți dvs. acolo, deși, recunosc, unele lucruri chiar le-am gîndit și eu. De pildă, Cetatea de Scaun n-am făcut-o noi, că era deja acolo, dar am avut grijă ca Parcul Șipote, din preajma ei, să fie o zonă tot de Scaun, pe lîngă boschete, pentru cei care nu se mai țineau pînă pe platou, la toalete. Apoi, Unirea, care era făcută și ea, am făcut-o și noi în felul nostru, unindu-ne cu Cium…, pardon, cu PSD, la guvernare, alături de care am făcut bine poporului și vara trecută cald. Ba chiar mă gîndesc că virgulă colegii mei care rămîn în politică și nu se duc acasă, ca mine, vor găsi soluții pentru performanțe ca ale înaintașilor noștri, de exemplu să fie și mai bine la popor și la vară și mai cald.

Trăiască lupta pentru mine, pardon, pentru bine!

Gheorghe, ex-George, Flutur, Preș. C.J., visînd la multe zile libere