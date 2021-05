Diaspora, acasă, pentru vaccin

”Pe 13 mai 2021 s-a împlinit un an de la ridicarea carantinei pe zona metropolitană Suceava. Am intrat în carantină la sfîrșitul lunii martie, într-o seară de marți. A fost o perioadă foarte grea, o perioadă pe care, slavă Domnului, atît zona metropolitană a Sucevei, cît și întreg județul, au trecut-o cu bine. Toate măsurile și faptul că am trecut printr-o perioadă grea au făcut ca-n această perioadă județul Suceava să fie codaș în privința incidenței cazurilor de COVID. Pe de altă parte, am în familie o persoană care s-a întors din Turcia în România pentru a se vaccina împotriva SARS-CoV-2. Mi-a spus că nici nu știm cît de norocoși sîntem pentru că aici avem vaccinul Pfizer BioNTech, care în Turcia este foarte greu de găsit. E vorba de o româncă stabilită la Istanbul. Sînt convins că multe persoane din diaspora s-au întors și se vor întoarce pentru vaccinare. Eu am o parte din familie stabilită în zona de nord a Italiei și de la începutul pandemiei le-a fost foarte greu să se programeze pentru vaccinare acolo. De altfel, o mătușă de-a mea de-abia acum cîteva zile s-a vaccinat. A prins vaccinul după cîteva luni de la programare, ceea ce ne arată că în România vaccinul este disponibil de pe o zi pe alta. În Italia ei sînt în evidența unui medic și s-au înscris pe platformă prin intermediul acestuia. În concluzie, în alte părți, cererea de vaccinare este foarte mare și timpii de așteptare sînt destul de lungi, în timp ce la noi cererea a fost mai mică la început. Însă, treptat a început să crească. La nivelul județului Suceava există suficiente doze pentru ca toată lumea să se poată vaccina”. Subprefectul Sucevei Daniel Prorociuc.