Analistul economic Daniel Apostol a publicat pe profit.ro editorialul ”Cina pe datorie”.

”M-am referit, de fapt, la sistemul de plafonare. Noi am fost obișnuiți de către politicieni să primim în campanii electorale fel de fel de promisiuni. Ca și cum am fost invitați la o masă imaginară, puși la o masă unde ni s-au oferit prețuri mici, porții mari și fără notă de plată, dar promisiunile astea electorale știm bine că se spulberă imediat după ce cine le promite se vede în funcție. Există un slogan populist acum, pentru că sîntem în pragul iernii – energie ieftină. Ce ne facem, cum reușim să o furnizăm? Există și o variantă prin care statul român a găsit de cuviință să limiteze inflația în zona energiei și s-a numit plafonare de preț. Încă este valabilă la prețul gazelor naturale. Probabil că va fi prelungită și după 1 aprilie anul viitor. Dar această plafonare este, de fapt, o formă ascunsă de finanțare a bugetului. Pentru că dacă la factură tariful pe care îl plătim noi, toți consumatorii, este limitat, plafonat, diferența de la prețul plafonat la prețul real, companiile care furnizează energie trebuie să o recupereze, iar statul este cel care trebuie să o plătească, și statul, ca să plătească astfel de sume, umblă la contribuabili, adică tot la buzunarul nostru se ajunge undeva. Și problema cu plafonarea constă mai ales în ținta acestui ajutor. Nu toată populația, nu toți consumatorii <merită> această plafonare. Chiar dacă o să se supere mulți dintre ascultătorii noștri acum, ăsta este adevărul – o eventuală plafonare a prețului la energie trebuie să fie foarte bine direcționată către familiile cu condiții economico-sociale dificile, adică către acele categorii de cetățeni cu adevărat vulnerabile. Nu toți cetățenii în România sînt vulnerabili, unii sînt mai <vulnerabili> în mașini de lux, alții sînt mai <vulnerabili> în apartamente penthouse și plătesc același preț plafonat. Și tot la categoria vulnerabil, statul trebuie să identifice acele industrii vulnerabile pe care le consideră strategice pentru dezvoltarea întregii economii pentru ciclul bugetar și economic următor, și să vadă cum găsește scheme de ajutor pentru industriile și firmele vulnerabile de pe urma cărora orice stat trăiește”.