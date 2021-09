De la gîndul la teatru, la Unteatru

”Cînd eram la liceu am suferit foarte tare pentru că Suceava nu avea trupă de teatru. Sînt absolventă a Colegiului Național <Petru Rareș> și acolo aveam o trupă de teatru în engleză. Eu eram la profil de engleză. Atunci am început să cochetez cu teatrul. Am și participat la festivaluri de teatru în engleză. La acea vreme vedeam spectacole de teatru de la Botoșani și Chișinău pe scena Casei de Cultură. Din liceu m-a prins actoria și am învățat ce înseamnă teatrul și filmul. După liceu, la 18 ani, m-am dus la București, unde am intrat din prima la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică. Destul de mulți colegi din generația mea și-au găsit de lucru după terminarea UNATC. Îi văd în tot felul de proiecte și sînt foarte bucuroasă. Ne întîlnim la evenimente și eu spun că-i bine generația mea. Acum activez la Teatrul Independent Unteatru și m-am gîndit să vin și la Suceava cu trupa. Am fost cu Unteatru la festivalurile mari, dar la Suceava nu am fost. La un moment dat am avut spectacolul <Pescărușul>, al lui Andrei Șerban, care a mers peste tot în țară, însă nu a ajuns și la Suceava și mi-a părut rău”. Actrița Mădălina Anea, născută la Iași și crescută la Suceava, a fost la Cinema City Suceava, la avanpremiera filmului ”Pup-o, mă!” (partea a II-a), în care joacă rolul unui reporter tv.