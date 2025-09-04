Am aflat cu o oarecare surprindere că, după 10 ani, Traian Pădureț, liderul Pro Educația Suceava, a demisionat din funcția de președinte al CNS Cartel Alfa Suceava. Motivația? „Poate că este timpul pentru o schimbare în Cartel Alfa, pentru o revigorare a activității sindicale”.

Mă îndoiesc că domnul Pădureț va face un pas înapoi în cadrul mișcării sindicale, mai ales că în ultima vreme s-a consacrat ca fiind un adevărat sindicalist-navetist pe relația Suceava – București, acolo unde participă la pichetarea sediului Ministerului Educației. Eu cred că Traian Pădureț se pregătește pentru un nou drum, cel de la Alfa la Omega.

Gruparea sindicalistă navETA