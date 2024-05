Daniel Hrenciuc, un ”moldovean” care a făcut armata la Craiova

Daniel Hrenciuc este doctor în istorie și inspector de specialitate în cadrul Inspectoratului Școlar Suceava. Domnul Hrenciuc este și expert în istoria Poloniei. În acest context, a fost întrebat, în cadrul unei emisiuni la Radio Top, ce părere are despre faptul că cetățenii polonezi cu vîrste între 18 și 35 de ani sînt invitați să-și petreacă vacanța în armată. Această propunere pentru polonezi a venit de la Ministrul Apărării din Varșovia, care oferă o remunerație generoasă pentru participanții la program.

Daniel Hrenciuc a spus: ”Polonezii se încălzesc, să spunem așa, pentru că au o relație extraordinar de tensionată cu Rusia, pe de o parte. Pe de altă parte, dacă ne uităm la ceea ce a făcut Polonia în ultimii ani în zona apărării, vedem că practic e armata cea mai modernă, care beneficiază de investițiile cele mai mari în zona apărării. Și atunci vom înțelege de ce ei încearcă să se apropie și să țină aproape tineretul încît, la nevoie, să-l poată folosi. Dar mie mi se pare o chestiune absolut normală.

Eu am făcut stagiu militar și știu ce înseamnă pentru un bărbat stagiul militar – e important. Am făcut 1 an și 4 luni, n-am intrat la facultate din prima și am făcut armata completă, cu tot ceea ce a presupus ea la vremea respectivă. Și nu îmi pare rău. A fost o experiență. Am fost la Transmisiuni. Am făcut multă instrucție de infanterie, 8 luni. La noi perioada era de 8, nu de 4 luni. Infanterie, marșuri, alarme… Problema este că eu am fost la Craiova, în inima Olteniei și, știți, tot timpul mă gratulau cei de acolo cu <moldoveanule!>, încercam să le explic că eu sînt din Bucovina, dar nu…, mă rog. Oricum, Craiova este un oraș extraordinar, trebuie să recunosc. Un oraș deosebit, un oraș cu o componentă istorică foarte bine conservată și, ceea ce-mi place, ei sînt foarte mîndri de multe lucruri. Anul trecut am fost în Craiova, am fost trimis de inspectorat cu niște activități. Eu sînt un fan al Craiovei, recunosc. Mi-a plăcut și în armată foarte mult cînd ne duceam în Parcul Romanescu, e un parc extraordinar. Și Universitatea în sine, la Istorie, de exemplu, încă se dădea admitere pînă acum cîțiva ani. Cu decanul de la Istorie sînt apropiat, Sorin Damian. Așadar, la Istorie se dădea examen de admitere, chiar discutam recent cu un student la Istorie că a cam scăzut apetența pentru istorie… or, la Craiova se dădea examen de admitere. Se făcea o selecție și era foarte bine. Mă gîndesc la ce spunea Păunescu <Oltenia și restul României>, la fotbal. (Separarea asta pe regiuni) ține totuși de nivelul de cultură, de cunoaștere, de fapt astea sînt niște stereotepuri. În armată am primit foarte multe… Eu eram dintre cei care am făcut școala de gradați, restul colegilor din Moldova, erau din Iași, din zona Vaslui și așa mai departe… ni se spunea la început, <voi, moldovenii, mergeți la bucătărie>. Eu spuneam că am făcut școala de gradați, ei se mirau… M-am ocupat de clubul unității, am avut alte… Sigur că au existat și momente mai frumoase, momente mai puțin frumoase…

Revenind, aș fi pentru armată, pentru că eu interacționez cu tinerii de-a XI-a, a XII-a și, în general, îmi dau seama că un stat care este interesat de propria securitate, de apărare, mai ales în contextul în care România este vecină cu un conflict și așa mai departe, tineretul trebuie să aibă noțiuni de pregătire. Nu le-ar strica tinerilor noștri”.