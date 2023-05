PSD a mai găsit un umăr pe care să plîngă, ca să vadă poporul că este interesat de soarta celor nedreptățiți. De astă dată social-democrații varsă lacrimi pe umerii robuști ai fermierilor, care sînt lucrați cu ajutorul furcilor cu care le dau furaje vacilor. Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, are cuvîntul: “Considerăm că este inadmisibil ca reducerea cu 20% a prețului laptelui să se facă pe seama producătorilor, iar comercianții să-și protejeze și mențină adaosurile și comisioanele”. Domnul Stan a spus că partidul pe care îl reprezintă solicită Consiliului Concurenței să intervină de urgență pentru corectarea mecanismului. Pe 14 aprilie 2023, ministrul PSD al Agriculturii, Petre Daea, era întrebat cine va suporta reducerea de 20% aplicată la preţul laptelui şi dacă preţul laptelui trebuie să fie mai mare de 7 lei ca să poată fi aplicată măsura. Depășitul Daea a răspuns: „În primul rînd este o iniţiativă a Guvernului, pentru că am avut întîlniri pe această temă la care am fost şi eu. Iată că vă dau răspunsul acesta al confirmării, faptul că am fost prezent la această întîlnire coordonată şi asistată de premier, punîndu-şi şi dumnealui întrebarea, la fel ca şi noi ceilalţi, ce trebuie să facem în aşa fel încît să fie bine. Am socotit şi noi şi socotim de fiecare dată că lăcomia nu e bună, indiferent unde se află şi cine o aplică. Motiv pentru care am putut constata, prin analiză, şi am văzut că întreaga coaliţie şi oamenii politici ai României îşi pun întrebarea şi caută soluţii, pe bună dreptate”. Are dreptate domnul Stan cînd spune că este inadmisibil ca reducerea prețului laptelui să se facă pe seama producătorilor, dar la fel de inadmisibil este ca domnul Daea să nu fie luat și el la întrebări. Curat inadmisibil, domnule senator! Și mai inadmisibil este că Petrea Daea încă este ministru al Agriculturii.

Petre D`aia