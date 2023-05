Un sucevean la frontiera americano-mexicană

”Am fost la granița dintre Statele Unite și Mexic atunci cînd eram în activitate. Am fost chiar la frontiera cu Mexicul. Acolo am văzut cîteva tuneluri din alea speciale folosite de traficanții de migranți. Acolo este o luptă nevăzută tot timpul, un război, un război în toată regula. E o chestie permanentă. Se termină una și începe cealaltă. Ei deja sînt pregătiți. Tunelurile erau cunoscute de americani, dar trebuie să ajungi la elementul principal din tot ceea ce înseamnă rețea. Dacă a intrat un mexican pe teritoriul Statelor Unite nu întotdeauna îl returnezi. Ești obligat să-l primești în centre și depinde de cauză. Trebuie analizat, pentru că în Mexic sînt niște chestiuni nelalocul lor. Sînt răfuieli între bande și legea nu prea își spune cuvîntul. Și-atunci, ești nevoit să-l lași să stea un an de zile într-un centru. Dacă a pășit pe teritoriul american, nu poți să-l dai imediat înapoi, dacă-i minor, sau dacă unul din membrii familiei este deja acolo. Trebuie bine analizat și situația este complicată. În Statele Unite sînt foarte mulți polițiști de frontieră, iar jumătate din forțe acționează la zona cu Mexicul. Plus că la granița lor, pe lîngă Poliția de Frontieră sînt și patrule ale Poliției Naționale, ale Gărzii Naționale și ale Gărzii de Coastă. Cei care patrulează sînt puternic înarmați și au salarii mari, funcție de gravitatea și de riscurile pe care și le asumă, fiindcă se trage cam în fiecare noapte. A fost interesantă experiența pe care am trăit-o acolo. Am fost cu un grup de specialiști de la noi și am învățat multe. În Charleston am stat o perioadă ca și control naval, pentru Constanța, cu o echipă și apoi la frontiera cu Mexicul. Recent, s-au primit felicitări de la americani pentru modul cum am organizat cooperarea, în special pe linia schimbului de informații. Există și-acum o colaborare de la nivel de intelligence, unde avem un aport deosebit pentru ei”. Generalul în rezervă Vasile Moțoc, fost șef al IJP Suceava și fost adjunct al Poliției de Frontieră Române.