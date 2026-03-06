Coșul Pascal

Deputata AUR de Suceava Veronica Grosu i-a solicitat premierului PNL, Ilie Bolojan, să precizeze cînd va aplica noua legislație adoptată de Parlamentul European privind introducerea unui coș minim de consum funcție de care să fie stabilite salariile și pensiile minime.

La Sfîntul Așteaptă, doamnă, la Sfîntul Așteaptă. De unde bani? Încercați cu ceva mai modest, că poate vă iese.

Pentru că tot sîntem în Postul Paștelui, poate vă dă Cel de Sus gîndul cel bun și solicitați un coș minim de Paște.

Miel Gibson