Recent, Uniunea Consulilor Onorifici din România a organizat, la Iași, reuniunea anuală a membrilor săi sub genericul „Weekend împreună”. Printre co-organizatori s-a numărat și consulul onorific al Republicii Coreea la Rădăuți, omul de afaceri Dumitru Mihalescul, care a spus că prin organizarea acestui eveniment ”Uniunea Consulilor Onorifici din România își reafirmă rolul în susținerea diplomației economice și culturale, în consolidarea relațiilor internaționale și în promovarea oportunităților de cooperare dintre România și statele reprezentate de membrii săi”.

Acum, nu știu ca domnul Mihalescul să fi extins cooperarea dintre România și Coreea de Sud dincolo de firmele sale. Și nu știu dacă ceilalți consuli au promovat oportunitățile de cooperare dintre România și statele reprezentate de aceștia. În schimb, știu că Dumitru Mihalescul, în calitate de responsabil PNL pe zona Rădăuți, a reușit într-o oarecare măsură să consolideze cooperarea între organizațiile liberale din Vicovu de Sus, Marginea, Burla și celelalte sate din zonă.

Coreea de Sus