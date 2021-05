Consilier local sucevean, cu 12 ani de inginerie în SUA

”Am lucrat 12 ani în Statele Unite ale Americii. Din 2008 și pînă-n 2019. Am fost inginer. Am început ca inginer proiectant, șef de proiectare, iar în final am fost vicepreședinte la o companie care producea rulmenți, ca și-n România. Eu am plecat de la Rulmentul Suceava. Compania din SUA există, funcționează. Practic, este o companie care are în spate 80 de ani de activitate și e lider de piață pe coasta de est, în zona Pittsburgh. Produce niște rulmenți speciali cu destinații deosebite pentru metalurgie, pentru industria petrolului, pentru industria chimică, pentru aerospațiale, ș.a.m.d. Țin legătura cu foștii mei colegi din SUA pe LinkedIn, pe Facebook… N-am putut să trec Oceanul din cauza pandemiei. Sper ca acuma, cu relaxarea, să îi revăd. În primul rînd vreau să-mi revăd familia. Nici unul dintre foștii mei colegi din SUA încă nu a venit în România. Pandemia ne-a schimbat viața cu totul. Eu am fost unul dintre cei norocoși, pentru că mi-am profesat meseria și din punct de vedere profesional am reușit chiar mai mult decît am visat”. Dan Nichiforel, consilier USR-PLUS în cadrul Consiliului Local Suceava, mandat obținut la alegerile din septembrie 2020.