Cocoșul vaccinat

Nu are nici tricou cu ”Foo Fighters”, nici brațele antrenate și nici abdomenul oarecum plat al premierului PNL, Florin Cîțu, însă cu toate acestea primarul liberal Bogdan Loghin s-a vaccinat și el și a vrut ca acest lucru să-l afle întreaga Republică Rădăuți.

Are cuvîntul proaspătul vaccinat: „Nu m-am vaccinat pentru a convinge pe altcineva în afară de mine. Am făcut publică informația pentru că sînt o persoană asumată și niciodată nu m-am ferit în a-mi exprima propriile crezuri față de voi, cetățenii orașului Rădăuți. După cum mulți dintre voi știți, în iarnă am trecut prin COVID, o experiență traumatizantă prin care nu îmi doresc să treacă nimeni. La fel ca voi, nu știu care sînt efectele pe termen lung ale vaccinului, dar știu pe propria-mi piele care sînt efectele pe termen scurt ale virusului. Cîntărind cele două situații am ales să mă vaccinez și am făcut-o doar cu gîndul că vom reuși să trecem peste acestă plagă nenorocită care a zguduit viețile fiecăruia dintre noi”.

Primarul care spune că nu s-a vaccinat pentru a convinge pe cineva a mai spus: „Fac apel la prudență și vă rog să tratați cu maximă seriozitate măsurile care vin odată cu intrarea orașului nostru în scenariul roșu! Dacă am dovedit că împreună putem să fim o comunitate este de datoria noastră să traversăm acest nou val de COVID tot împreună, ca o comunitate unită!”.

Cu siguranță că după ce Asumatul și-a băgat vaccinul în braț, rădăuțenii au rupt ușa centrului de vaccinare. Ei, nu ca să se vaccineze, ci pentru a vedea dacă domnul Loghin mai este înăuntru pentru a afla cum se simte. Primarul Loghin s-a vaccinat la centrul amenajat în apropierea grădinii zoologice, deci este de înțeles de ce a făcut circ.

Bogdan Loghin se dă mare promotor al vaccinului, însă el este, de fapt, un fricos ori un cetățean care crede în teoriile conspirației. Dumnealui a fost infectat în decembrie anul trecut. Cele 180 de zile în care se presupune că organismul are protecție s-au încheiat la sfîrșitul lui iunie. Deci, domnului Loghin i-a mai trebuit încă o lună jumate pînă să se vaccineze și să se dea cocoș.

Șah și asuMat