Cîștigi, dar totuși pierzi

”Un salariu mare într-o economie mică?” este titlul unui articol publicat pe profit.ro și semnat Daniel Apostol, care este expert în politici publice, prim-vicepreședinte ASPES. De asemenea, este director editorial la <Economistul> și editorialist la profit.ro și jurnalul.ro. Printre altele, domnul Apostol a scris: ”Creșterea salariului minim într-o economie fără investiție este ca umplerea cu apă a unui vas găurit”.

”În mod real, toată lumea-și dorește să aibă veniturile crescute, dar dacă acest lucru vine doar dintr-o decizie politică, populistă, mai rău face, pentru că, în timp scurt, companiile își vor da seama că nu au de unde să plătească salariile impuse prin lege. Și vor opera restructurări. Banii mai mulți aruncați într-o piață care este afectată brutal de o rată a inflației mare vor alimenta creșterea inflației și vom constata că acest salariu mai mare dat prin ordin guvernamental, prin pix politic, va ajunge să ne scoată mai mulți bani din buzunar, să ne scadă puterea de cumpărare și, pînă la urmă, să ne aducă deservicii. Noi avem de luptat pe un front dificil: creșterea productivității muncii. O economie care are productivitate ridicată ajunge să fie prosperă și să poată plăti salarii mari. O economie mică, cum este în România, cu productivitate scăzută, cu deficite mari și cu tendința Guvernului de a pune presiune fiscală în continuare pe forța de muncă nu va avea cum să plătească salarii mari, chiar dacă le va da din pix politic. Există acest risc al pierderii banilor chiar în contextul în care salariile, veniturile ar fi majorate din decizie politică”.