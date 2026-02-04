Cine i-o fi pus gînd rău?

În numărul din ediția trecută am publicat și articolul ”Cursurile de bărbăție”, în care spuneam că primarul de la Salcea, Ezekiel Belțic, ar trebui să ia astfel de cursuri, după ce s-a speriat de reacția unor cetățeni, care i-au cerut socoteală pentru că a majorat taxa de salubrizare la 300 de lei pe an de persoană. Primarul s-a speriat atît de rău încît a redus taxa la 240 de lei și, mai mult, a acordat niște facilități, astfel încît 90% dintre cetățeni să plătească mai puțin decît anul trecut. Această repliere de amploare a domnului Belțic am pus-o pe seama faptului că acestuia i s-a făcut teamă că ar putea pierde funcția la viitoarele alegeri, sau, mai grav, că în prezent ar putea fi declanșat un referendum pentru demiterea sa.

Pînă la urmă s-a adeverit: la Salcea au început să se strîngă semnături pentru referendumul demiterii, un demers cu șanse slabe de reușită, dat fiind faptul că e nevoie de o mobilizare mare a comunității pentru așa ceva, dar cine știe. Acum, nu ne este clar dacă demersul aparține liderilor comunității religioase din care Ezekiel Belțic face parte și care au contribuit decisiv la alegerea sa, iar acum sînt nemulțumiți de prestația acestuia, ori de acest lucru se ocupă alți credincioși. Cei care au jurat credință unui partid politic, altul, evident, decît cel din care face parte ținta Belțic.

Șanse din patruzecișinouă