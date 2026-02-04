Această informare este efectuată de către DIRECȚIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul în municipiul Suceava, str. 1 Mai, nr. 6, ce intenționează să solicite de la Administrația Bazinală de Apă SIRET – S.G.A. Suceava (str. Universității nr 48, Suceava), Aviz de Gospodărirea Apelor pentru realizarea lucrării ”Reabilitare Drum forestier Măgura – podeț la hm 19+20” – din cadrul Ocolului Silvic Crucea, județul Suceava.

Acestea sunt lucrări de reabilitare podeț situat pe drum forestier, în bazinul hidrografic al Pârâului Bolohănosul (fără cod cadastral), afluent de dreapta al Pârâului Chiril (cod cadastral ”Apele Române” XII-1.53.23), la rândul său afluent de stânga al Râului Bistrița (cod cadastral ”Apele Române” XII-1.53), obiectiv amplasat în extravilanul Comunei Crucea.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996 și a Ordinului nr. 1044/2005 pentru aprobarea Procedurii privind consultarea utilizatorilor de apă, riveranilor și publicului la luarea deciziilor în domeniul gospodăririi apelor, cu modificările și completările ulterioare, ca obligație în procesul transpunerii Directivei – cadru pentru apă 60/2000/EC.

Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea Avizului de Gospodărirea Apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.

Totodată, persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului și la S.G.A. Suceava după data de 09.02.2026.