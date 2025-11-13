Caritate, că-i mai bună decît toate!

Timp de două zile, la Voroneț a avut loc întîlnirea preoților de caritate din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Conform ziarului ”Lumina”, ”spre deosebire de o parohie, unde credincioșii vin la biserică, preotul de caritate este cel care vine în spital și îi cercetează pe cei bolnavi, prin aceasta demonstrând dragostea și responsabilitatea Bisericii față de oamenii aflați în suferință. Dacă doctorul se îngrijește de trup, preotul se îngrijește de sufletele bolnavilor”.

Evident, toți participanții la seminarul de la Mănăstirea Voroneț știu foarte bine care este rolul domniilor lor, așa că poate nu era nevoie de această întîlnire, care i-a luat de la paturile bolnavilor, dar care a și costat ceva, iar cu banii respectivi s-ar fi putut face niște acte de caritate. Astfel, ar fi fost preoți de caritate la puterea a doua.

