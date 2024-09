Bani au fost și bani vor fi încă

La Muzeul de Istorie din Suceava este în desfășurare atelierul ”Banii de-a lungul istoriei”, iar directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, a vorbit despre banii de ieri și de azi.

”Se face o incursiune în istoria banilor. Sigur, pe afiș, pentru atractivitate, sînt doar bani cunoscuți, dar se vorbește și despre bani mai vechi: cum se produceau… repet, de-a lungul istoriei, istoria banilor este foarte interesantă. Spre exemplu, în Evul Mediu, în Moldova, se falsificau foarte mulți bani. Ce înseamnă se falsificau? Circula foarte bine o anumită monedă. Și atunci ai noștri o băteau. Ele erau tot din metal prețios. De fapt, banii au avut întotdeauna valoare atîta vreme cît au fost făcuți din metal prețios. Nu exista inflație. A existat o inflație puternică în momentul în care Spania a descoperit Lumea Nouă și a adus foarte mult aur în Europa. Și atunci a scăzut foarte mult prețul. Dar atît. În rest, era monedă forte. De altfel, dacă vă uitați, vorbim de Primul Război Mondial, vorbim de al Doilea Război Mondial… ce a făcut Germania? Și-a făcut monedă forte. Marcă germană garantată în argint. Și în momentul ăla a prăbușit lira britanică, care liră britanică nu era neapărat garantată în metal prețios. Și care, firesc, a luat-o la vale. De fapt, întotdeauna aceste războaie au două mari motivații, să spun: una este cea economică, a doua este cea socială. Că vorbim de religie, că vorbim de ultranaționalism sau naționalism. Mă rog, intră în această categorie. Ei bine, dacă ne uităm la lumea contemporană, cred că ne aflăm undeva înainte de Al Doilea Război Mondial. Europa stă pe un butoi de pulbere din cauza naționalismului, pe de o parte. Pe de altă parte, economic, stăm foarte prost. Germania, ca de obicei, îi sufocă pe toți. Ea este, întotdeauna a fost, motorul continentului, dar motorul a trebuit să îi sufoce pe ceilalți. Și chiar citeam zilele trecute în presă că economiștii români prevăd o cădere a economiei românești din cauza faptului că a încetinit economia germană. Pentru că noi sîntem racordați întru totul la economia germană. Dacă Germania nu mai cumpără… Noi, vedeți, nu avem ouăle puse în două coșuri. Noi le punem doar într-un singur coș. Facem economii la coșuri. Ei, aceeași greșeală am făcut-o înainte de Primul Război Mondial, aceeași greșeală am făcut-o înainte de al Doilea Război Mondial și se pare că aceeași greșeală am făcut-o și acum. Nici n-ai altfel cum, pînă la urmă.

Banii nu o să dispară niciodată. Eu am citit mai multe lucrări vizavi de acest subiect. Evident, pentru control, există acest interes de a muta totul pe carduri. Însă, dacă vă uitați, mari, mari afaceri, nu spun că sînt legale toate, sau cele mai multe, se fac totuși cu bani cash. Citeam la un moment dat un experiment făcut de BNP Paris. Nu mai știu prin ce an, dar oricum după 2000. A fost un experiment care a durat cîteva zile. Dimineața a anunțat că nu mai are lichidități. Nu mai are bani cash. Evident, acest anunț s-a dus în cîteva secunde la toate băncile mari, nimeni n-a mai dat împrumut. Și atunci, băncile mai mici, care plăteau salarii, care plăteau tot felul de chestii cash n-au mai avut de unde lua bani și atunci au fost nevoite sa apeleze la piața neagră. A fost momentul în care o mare parte dintre dealerii de droguri din America de Sud și-au albit banii. Nu a fost acesta scopul. A fost un experiment, numai că unde dai și unde crapă. Banul lichid nu va dispărea niciodată. Eu mă uit, astăzi, mie mi se pare o chestiune oarecum anormală. Nu ai cont pe Facebook, nu exiști. Nu ai cont în bancă… Păi eu nu vreau să îmi țin banii la bancă, pentru că dobînzile oricum sînt foarte mici… cînd adun și impozitele, de regulă, tu nu economisești, tu pierzi bani și atunci vreau să îi țin la saltea”.