Autorizația de care nu e nevoie

Pînă pe 1 septembrie, Serviciul Control – Compartiment Comercial din cadrul Poliției Locale va continua verificările la terase. ”Totodată, Serviciul Comerț, Cultură și Turism al Primăriei Suceava stă la dispoziția agenților economici pentru sprijin și lămuriri suplimentare. Scopul nostru este respectarea legalității și asigurarea unor condiții corecte și egale pentru toți operatorii economici din municipiu”.

Dintr-o statistică a Primăriei Suceava rezultă că din cele 37 terase care dețin autorizație de funcționare, 36 sînt pe terenuri private, iar una pe domeniul public al municipiului, iar din cele 25 de terase care nu dețin nici autorizație de funcționare pentru terase, și nici pentru spațiul din interior, opt sînt pe terenuri private, iar 17 pe domeniul public al municipiului.

Totuși, unele terase, fie cu autorizație, fie fără, nu au nevoie de autorizație de funcționare, pentru că, practic, nu prea funcționează, fiindcă lipsesc clienții.

