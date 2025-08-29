Baschet PE IARBĂ, RULOU și cartofi PRĂJIȚI CU LINGURA

Pentru că s-au adunat nenumărate bijuterii produse de concurenții de la ”Ce spun românii”, astăzi vă propun să o lăsăm în pace pînă și pe destinsa (nu, nu-i cu ”i”!) Elena Merișoreanu cu povestea ei înduioșătoare despre visul premonitoriu care a scăpat-o de zborul care s-a prăbușit, în drum spre Miami, în ”mlaștina cu crocodili de la Fort LADARDARDEIL” (eu știu ce a vrut să cîrîie destinsa, dar vă las să deduceți și domniile voastre!), și să ne ocupăm exclusiv de spusele românilor din emisiunea lui Cabral.

De pildă, pe 11 august, la întrebarea ”Ce cumperi împreună cu partenerul și contribuiți în mod egal cu bani?”, doamna concurentă n-a găsit de cuviință să contribuie la o mașină, o casă, o excursie la Veneția, o lustră, o… orice, ci să cumpere juma`-juma` cu partenerul fix… ”Facturi”!

O zi mai tîrziu, vine rîndul unui domn (nu că ar fi fost, ci așa se zice!) să răspundă la întrebarea: ”Ce eveniment are loc în oraș, de nu se mai găsește nici un loc de cazare?”. Te așteptai să spună meci de fotbal, festival (evident, de manele, e clar că despre altfel de festivaluri n-avusese unde să audă), întrunire religioasă, orice în afară de ce a zis: ”Nuntă!”. Te gîndești a cui o fi fost nunta aia cu mii de invitați care au invadat hotelurile. Aaaa, poate omu` se gîndise la nunta lui George Simion de la AUR, ăl` de invitase 100.000 de români pe cîmp. Dar nici măcar asta nu mergea, că pe cîmpul lui Simion nu erau hoteluri. Din aceeași echipă, căreia îmi vine greu să-i pun un diagnostic, vine puțin mai tîrziu și răspunsul ”Baschet!”, la întrebarea ”Ce alt sport în afară de fotbal se practică pe iarbă?”.

Pe 13 august, întreabă Cabral: ”Ce fel de mîncare pe care-l mănînci de regulă cu furculița ai prefera să-l mănînci CU LINGURA, ca să iei mai mult?”. Așa-i că dvs., care nu mergeți pe la concursuri d-astea, v-ați fi gîndit la ceva semilichid, la vreo tocăniță de ceva, la o mîncărică de mazăre, eventual la iahnie de fasole? Ei bine, doi din familia prezentă acolo ori nu știu ce-i aia lingură, ori denumesc mîncărurile altfel decît oamenii, fiindcă doamna a răspuns ”RULOU!”, iar domnul ”CARTOFI PRĂJIȚI!”. Nu știu la ce rulou o fi cugetat (era să spun ”mugetat”!) doamna, însă pe domn îl și vedeam luînd cartofii din farfurie nu doar cu lingura, ci chiar cu polonicul.