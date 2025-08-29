Un sucevean la Tulcea. Însă, nu doar pentru Delta Dunării (FOTO)

Jurnalistul Florin Paiu, de la Monitorul de Suceava, <excursionist profesionist>, a fost recent la Tulcea și la Sulina.

Cazare ieftină și cu vedere la Dunăre

”Drumul e destul de lung. Pînă la Tulcea, dacă n-ai face nici o oprire, ai face șase ore. În practică faci șapte ore jumătate, opt, depinde de fiecare, oricum e drum lung. Cu oprire am făcut șapte ore jumătate, e un drum destul de lung. Acum e podul de la Brăila, peste Dunăre, și mai cîștigi niște timp, că pînă acum aproximativ doi ani trebuia să treci cu bac-ul, îți mai lua vreo oră, mai prindeai și un pic de aglomerație… E o zonă interesantă a României, Delta Dunării atrage turiști din toate colțurile lumii. Noi am ales să stăm la Tulcea. Sincer, în primul rînd, din rațiuni financiare, pentru că în Tulcea cazările sînt mai accesibile. Am stat la hotelul care este chiar pe faleza din Tulcea, se cheamă hotelul <Delta>, e destul de cunoscut pentru cine a fost prin Tulcea. E mare, are și balcoane cu vedere spre Dunăre. Am prins cazare cu 370 de lei, trei persoane cu mic dejun, cu acces la spa – au un spa destul de mare, au o piscină mare interioară – și cu vedere la Dunăre, că era tariful diferit și prețul e ok. Dacă te duci să te cazezi în Mila 23 sau în Sulina poți plăti chiar dublu. Sînt mai puține locuri de cazare, mai răsfirate și prețurile sînt mult mai sus.

Muzeul Satului Deltei Dunării, diferit de Muzeul Satului Bucovinean

Zic eu că Tulcea e o alegere interesantă, așa, pentru că poți îmbina mai multe. Tulcea are și ea niște muzee interesante, are un acvariu mare. Mai multă lume cred că l-a văzut pe cel de la Constanța, ca să facem, așa, o comparație. Au și pești mari, și sturioni, e o atracție și pentru copii, și pentru adulți. La capitolul ăsta stă bine Tulcea, pentru că îți oferă, dacă vrei să vezi cam tot ce e în Tulcea, cred că aproape două zile poți să stai în oraș. Ai muzeu de istorie și arheologie, care e foarte interesant. Acolo, în zona Dobrogei, au fost foarte multe descoperiri și din perioada greacă, și din perioada romană, și din perioada otomană, deci chiar ai ce să vezi. Mai au, făcut acum, de vreo doi ani, și ăsta e interesant pentru cine ajunge prima dată în Tulcea, un muzeu al satelor din Delta Dunării. E făcută o reconstituire a celor trei brațe și sînt case din toate localitățile, și le poți vizita și pe interior. Am întrebat și, într-adevăr, aici e diferența față de muzeul de la noi, față de Muzeul Satului Bucovinean, care prezintă case autentice. Acolo sînt niște case noi, construite după modelul caselor care sînt la Sulina, la Mila 23 și în celelalte zone, dar ce este în interior, amenajările, sînt autentice, deci poți vedea cum trăiau și cum trăiesc oamenii din zonele acelea. Case care sînt și acum în Deltă. Nu sînt ca la noi, din 1800. Adică nu au luat casa veche de la 1800 și ceva din Sulina să o aducă acolo, ci au construit-o după modelul acelei case. Deci, cumva, nu are neapărat o valoare istorică deosebită muzeul ăsta al satului Deltei Dunării, dar e interesant că îți faci o idee, vezi cum arată casele, cum trăiau oamenii…

La Suceava, mai bine ca la Tulcea

Seara, da, era atmosferă în Tulcea. Faleza a fost cîțiva ani în lucrări de amenajare, acum e făcută, arată binișor, e o faleză nouă, lume vine destul de multă. Din ce am întrebat la hotel, din ce am văzut, nu stă foarte mult, maxim două nopți în Tulcea, mai merg și mai stau prin Deltă, eventual. Probabil mulți mai stau și se duc la Sulina, mulți la Mila 23 am văzut că se duc, care e mai aproape, iar de acolo e Ivan Patzaichin. Așa, ca o impresie, orașul Tulcea nu arată extraordinar, asta pot să zic cu certitudine. Se vede că oamenii nu trăiesc foarte bine, se vede că e destul de multă sărăcie. E mai bine la Suceava, se simte, așa, nivelul de trai, zic eu, la cîte orașe am văzut prin România… și cred că și oamenii de acolo, mulți tineri sînt plecați… Da, și mașinile noastre sînt peste ale lor (rîde – n.r.), aici, iarăși n-am nici un dubiu. Erau și zilele orașului, chiar acolo, pe faleza din Tulcea, multă lume, mulți localnici… Piesa de rezistență a fost trupa Cargo, să zicem, că glumeam cu soția mea că unde ne întoarcem tot dăm de Cargo (rîde – n.r.). Au fost acum două-trei săptămîni, la Suceava. E o zonă care trăiește din turism, dar totuși e o perioadă destul de scurtă, că după 15 septembrie… Tot cu mititei, cu hamsii, cu multă muzică care mi s-a părut, așa, spre manele, cît mă pricep eu… erau niște artiști locali. Era destul de colorat. E specificul lor, de acolo, din zonă.

Excursia de o zi – 300 de lei

Din Tulcea, am vrut să vedem Sulina, pentru că acum patru ani cînd am fost, am făcut o excursie în Deltă, pe canale. Cine merge prima dată, asta i-aș recomanda – după două ture făcute în zona asta a Tulcei să meargă într-o excursie de o zi pe canale, să vadă păsări, să vadă pelicanii, să meargă în pădurea Letea, unde este o zonă sălbatică, unde sînt cai sălbatici, caii de la Letea. Această excursie de o zi e organizată. Sînt firme locale acolo, cu o barcă rapidă, cele cu motor, și e o excursie cam de opt – nouă ore. Pleci din Tulcea și pînă seara parcurgi o parte importantă din Deltă, ajungi pînă la Sulina. Mergi pe canale, vezi păsări, ajungi un pic la Mila 23, unde sînt case specifice. Se coboară la Mila 23, se oprește și la Letea unde se stă două, trei ore… te duci să vezi caii sălbatici, afli lucruri interesante despre istoria locului, apoi ajungi la Sulina, unde poți opta să mergi la plajă două ore sau să vezi orașul. Mai este în apropiere de Sulina o epavă interesantă… Sînt puncte gastronomice, se mănîncă. Am oprit, dar în treacăt, cît am mîncat cîte un bol de borș pescăresc. Îți trebuie timp mai mult și noi tot am vrut, în stilul nostru, să vedem cît mai multe. În excursia asta de care vorbim, excursia de o zi din Deltă, se merge cu 12 persoane, cam așa este barca, și include, într-adevăr, și la prînz o masă opțională. O excursie acum era 300 de lei de persoană. Copiii cei foarte mici, pînă la trei ani, merg gratuit. Dacă e mai mărișor un pic și ocupă un loc în barcă, firesc, plătește. Cam aici ar fi, cu 300 de lei poți face o excursie de o zi în Deltă, o excursie interesantă.

Farmecul Sulinei, cel mai estic oraș al României

Am văzut că sînt destul de mulți oameni atrași de Sulina, de farmecul locului de acolo. Aici depinde de gusturi. Și din Sulina se fac foarte multe excursii, excursii mai scurte, de două – trei ore, pentru că, mă rog, permite și zona. Sulina este cel mai estic oraș al României. Sînt izolați oamenii acolo. Am văzut ambulanța pe apă, cum mergea spre Tulcea. Am întrebat un localnic, au acolo o unitate de urgență. Spunea ceva de genul că au, probabil, locul de făcut o injecție. Cred că așa e, pentru că la cum era pe acolo și sînt puțini locuitori… mai sînt vreo 4.000 oficial. În realitate sînt și mai puțini, din ce mi-au spus oamenii. Cînd se termină sezonul, o parte se duc spre Tulcea. Se mai închid punctele astea de alimentație publică… Sînt cîteva magazine, cîteva terase, dar, oricum ești izolat, nu poți ajunge cu mașina. Poți folosi mașina doar acolo. În rest, pe calea apei, și pînă la Tulcea, chiar dacă ai o urgență, chiar medicală, faci peste o oră. Am fost și la cimitir. Acolo, la Cimitirul Internațional de la Sulina sînt îngropate vreo 14 naționalități, din ce am citit. De-a lungul timpului ajungeau în Sulina marinari, mureau pe acolo și erau îngropați. E, așa, un farmec… dar părerea mea e că poate fi exploatat mai bine. Sînt cîteva povești din astea tragice, întîmplări tragice care sînt prezentate acolo, cu tineri care s-au înecat. Este și Mormîntul Piratului. Este un pirat, un britanic care și-a găsit sfîrșitul acolo, pe la 1800 și ceva, și așa e cunoscut: Mormîntul Piratului. Lumea merge, face o poză, e un punct de atracție local. Mai e și un fotbalist acolo. Am văzut o mențiune interesantă: un britanic, care pe la 1865 ajunge la Sulina cu nava, deci cu echipajul, și care la un moment dat trimite către superiorii lui britanici o scrisoare în care, printre altele, le spune că el și cu băieții își ocupă timpul jucînd fotbal între ei sau și cu localnicii. Asta ar fi prima atestare documentară a unui meci de fotbal jucat în România. E interesant. Ca și în cazul Sucevei, se ia ca dată prima atestare documentară, ceea ce a rămas scris și, normal, dacă nu există o altă scriere mai veche, de acolo plecăm. E interesant, așa, că fotbalul a început la Sulina, în cel mai estic punct din România.

Și Gura Portiței, și Cetatea Enisala, și Capul Doloșman

Am ajuns și în zona Jurilovca-Gura Portiței. Cred că și aici au fost destul de mulți suceveni și acolo, la Gura Portiței, este o plajă. Jurilovca e un sat pescăresc, destul de interesant, cu case tradiționale. Erau destul de mulți turiști și acolo, care mergeau în special spre Gura Portiței. Îți trebuie bani. Orice plimbare cu barca e de la 50 de lei în sus, să zicem, cea mai ieftină, pe distanța cea mai scurtă. Practic, dacă vrei să mergi să vezi Sulina într-o zi, cum am făcut noi, să vezi Sulina din Tulcea și să te-ntorci la cazare, te poate costa 600 de lei (100 de lei de persoană o cursă cu ambarcațiunea rapidă – n.r.). Mai există varianta, există compania de stat NAVROM care are două curse zilnice, două ambarcațiuni mari, care face aceste curse la prețuri mai ok, e 60 de lei să mergi din Tulcea la Sulina, pe o ambarcațiune mare care face spre trei ore. Dar cu asta rapidă, vreo oră. Și cu o ambarcațiune din asta mare e destul de interesant, pentru că vezi canalul Sulinei, poți să te relaxezi. Cu barca rapidă se merge cu viteză. Acum, depinde și de gusturi, și de buzunar, dar vorbim și de preț, repet, e 60 de lei, pentru elevi e gratuit. Aia transportă, cea cu care am mers noi, 150 de persoane aproximativ. Numai că, pentru a te întoarce tot cu aia, trebuie să stai o noapte la Sulina. Deci, tot te costă. Mai e Cetatea Enisala, de asta cred că știu destul de mulți, tot în județul Tulcea. În primul rînd, peisajul acolo e foarte pitoresc, cetatea este pe malul unui lac, lacul Razem, are o denumire turcească, e cel mai mare lac din România. Zona este splendidă, oamenii urcă acolo la cetate, în principal pentru priveliște. Mai sunt zone tot așa, foarte, foarte interesante pentru plimbări. Am mai ajuns într-o zonă, Capul Doloșman, nu știu cîtă lume a ajuns pe acolo, unde e o formațiune stîncoasă la malul mării, ceea ce e unic pe zona respectivă. Tot așa, e o imagine foarte frumoasă, sînt și ruine de cetăți grecești și romane, e interesant, așa, dacă vrei să vezi, e interesant”.