Atît de frumoasă, dar păcat că-i maltratată

Prima producție din această stagiune a Teatrului Municipal <Matei Vișniec> Suceava, <Cabaretul cuvintelor>, ”un omagiu adus limbii române” în maniera lui Matei Vișniec, a avut premiera pe 18 și 19 octombrie. PR-ul Teatrului <Matei Vișniec>, Alina Mihăescu: ”Apreciez foarte tare acest spectacol, acest mod de a pune lucrurile în scenă, pentru că știm cu știm cu toții că este un omagiu adus limbii române, da, este despre cuvinte acest spectacol. Dar ce este cu adevărat valoros e faptul că o face foarte nefestivist. Pentru că, cu toții vorbesc despre limba română, <vai, cît de mult o iubim!>, <vai, cît este ea de importantă și ce mult contează!>… Totuși, nu pare a fi chiar așa, dacă este să ne uităm la cum e vorbită, la cum e respectată. O maltratăm de multe ori. Poate uneori din neștiință, alteori din greșeală. Ideea este că în spectacol este o selecție de cuvinte despre care Matei Vișniec ne vorbește atît de frumos și le pune în valoare și în lumină atît de frumos, le dezvăluie sensurile într-o manieră atît de simplă, sinceră și elegantă, încît, vorba poetului Grigore Vieru, pe care Matei Vișniec îl amintește în acest text: <Nu știu cum poți să rămîi prost într-o limbă atât de frumoasă precum limba română>”. (Foto: Pagina de FB a teatrului sucevean)