Asistență medicală la Suceava, încă din 1619

„În urmă cu 4 ani am făcut să apară o istorie a asistenței medicale din Bucovina și am dat un titlu ambițios, la care lumea mai întîi s-a uitat mirată, după care mi-a dat dreptate. Am pus titlul <400 de ani de asistență medicală în Suceava>. 400 însemnînd 400 de ani de la mica ctitorie a lui Anastasie Crimca, de la 1619. Fizic, acea clădire se afla pe strada Petru Rareș, vizavi de Curtea Domnească. Era o clădire pe care specialiștii au găsit-o și au făcut descărcarea arheologică. Atunci am vorbit cu regretatul meu coleg Viorel Blănaru, Dumnezeu să-l ierte! Am fost colegi din școala primară, cred că și la grădiniță. Am discutat cu el la timpul respectiv. Viorel era un istoric de excepție și un împătimit al Sucevei. La ultima întîlnire pe care am avut-o cu el, undeva în centrul orașului, cu cîteva luni înainte de a muri, mi-a spus că mă va invita la lansarea unei cărți pe care o pregătea despre vechile construcții ale Sucevei. Viorel Blănaru era un fel de domn Dumitru Balint (n.r. cunoscutul artist fotograf sucevean în vîrstă de 91 de ani) pe partea de arheologie-istorie. Viorel Blănaru mi-a spus cum era clădirea aceea de vizavi de Curtea Domnească, pe locul actualului sediu al Camerei de Conturi. Era o clădire cu șapte paturi acum 400 de ani. Era prima clădire construită și destinată exclusiv tratării bolnavilor. Dacă acea clădire ar fi existat și-n prezent am fi putut să ne mîndrim cu cel mai vechi imobil medical, pentru că după aia s-a făcut Spitalul <Sf. Spiridon> din Iași. Mai exact, la 1752”. Medicul nefrolog Mihai Ardeleanu, redactorul șef al revistei ”Bucovina medicală”.