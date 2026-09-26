Arhivarul de fotografii din sport

Mihai Pînzaru-PIM spune că Dimitrie Balint este un important ”depozitar, un arhivar de documente foto legate de mișcarea sportivă suceveană, în general, și în special de fotbal”. ”Mitruț” Balint, care pe 16 septembrie 2026 a împlinit 96 de ani, are o selecție importantă de fotografii din sport și a surprins de-a lungul timpului inclusiv momente din istoria fotbalului sucevean, fiind apropiat de fenomen încă din copilărie:

”Duminică m-a întrebat de scor (sîmbătă, 12 septembrie, pe ”Areni”, CSM Cetatea 1932 Suceava a trecut de SCM Râmnicu Vâlcea cu 4-0 – n.r.). Eu nici nu știam exact. Zic: <Domnule, mă uit>. Era 3-0 la un moment dat. Și zic: <Domnule 3-0, dar s-ar putea să fie și 4-0>, n-am știut. Am gură de aur.

El are o selecție de fotografii din sport, și în special și din fotbal, apropo de Cetatea 1932. Mitruț Balint avea 2 ani de zile cînd s-a înființat Cetatea 1932. A crescut cu bucuria copilului care se duce să vadă un meci de fotbal la Suceava. O toloacă era. A crescut cu bucuria asta. N-ai cum să fii un om pozitiv fără să fii iubitor de sport. Deci, oamenii dinamici iubesc și sportul, iubesc și arta, iubesc și muzica, arta muzicală, arta vizuală și sportul. <Mens sana in corpore sano> nu e o vorbă aruncată în vînt de antici. Nu. De-a lungul timpului s-a demonstrat că o minte sănătoasă este un corp sănătos. Și un corp sănătos e corpul care practică sport, care iubește sportul, care se implică… Ăsta este microbistul. Adică sinceritatea afectivă manifestată, raportată la un idol. Îți faci un idol dintr-o idee, dintr-o echipă. Eu am văzut multe echipe… Dar Mitruț Balint…, vă dați seama, e mai mare ca mine cu 15 ani. Deci, eu am prins Flamura Roșie Burdujeni, vă dați seama, era Burdujeniul separat de Suceava. Era echipa fabricii de legume și fructe, de conserve. După aceea am avut Chimia Suceava, am avut Foresta, CSM-ul…

Dar vreau să spun că Dimitrie Balint, minunatul fotograf Dimitrie Balint, cel care a împlinit 96 de ani pe 16 septembrie, înconjurat de iubirea familiei și a prietenilor, cum să zic, este un depozitar, un arhivar de documente foto legate de mișcarea sportivă suceveană, în general, și în special de fotbal”.