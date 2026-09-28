Neprietenul lemnului

La Cheile Grădiștei, Asociația Forestierilor din România a marcat Ziua Forestierului sub genericul „Pădurea, resursă strategică”. Mesajul central al asociației în fruntea căreia se află suceveanul Ciprian Muscă a fost acela că ”lemnul trebuie recunoscut oficial ca resursă strategică a României și introdus, ca atare, în strategiile naționale pe termen lung – energie, climă, locuire, industrie”.

ASFOR-ul trebuie să facă în așa fel încît propunerea să nu ajungă la cineva din Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor care-i lemn Tănase, pentru că asta nu înseamnă că respectivul este prietenul lemnului, ci o persoană cît se poate de nepăsătoare.

Climă și pedeapsă