Domnilor ziariști,

Subsemnatul, primar al municipiului Suceava, înainte de orice altceva, îmi exprim deplina satisfacție în legătură cu includerea mea în cel mai lung titlu pe care l-am văzut vreodată în vreo publicație: ”Bine ar mai fi fost ca Suceava să nu aibă polivalentă. Nu-i așa, domnule primar Rîmbu?”, așa cum apare în ultimul număr al săptămînalului Jupânu’. Asta, dacă vorbim de formă.

Trecînd la fondul problemei, adică la cele cuprinse în articolul în sine, trebuie să reiterez constatarea că dumneavoastră, cei de la Jupânu’, aveți cîteva fixații în legătură cu persoana mea, prima și cea mai evidentă fiind aceea legată de așa zisa sală polivalentă, despre care orice om de bun simț poate constata că are valență… zero! Asta cu valența e de la orele de chimie, de la Tabelul lui Mendeleev, despre care e clar că oricum dvs. n-ați auzit. Iar polivalenta asta, cu care tot umpleți paginile, și radiourile, și televiziunile locale de ani de zile, chiar s-o fi construit? Că virgulă cînd am întrebat de ceva meciuri de handbal ori de volei, mi s-a zis tot de sala sporturilor aia veche și de sala de la LPS. Adică iar virgulă cum vine asta? E sala construită, după cum ziceți voi și cu foștii ciumați galbeni (din vremea lui Lungu, că acum, cînd se apropie alegerile viitoare, s-ar putea să reizvorască ciuma roșie, depinde de care vînt bate), dar nu se joacă în ea? Hai că mă faceți să rîd! Cum vine asta? E interzis să se joace meciul fiindcă nu-i asfalt pînă-n buza sălii? Nu v-ar fi rușine! Păi, cum, noi facem propagandă sportivă, dar ne e lene să facem o plimbărică pînă la sala polivalentă? Și mai e și povestea cu economia. Păi, cum ați vrea să economisim 7 din 14 milioane? Aveți voi asfalt la juma’ de preț? Sigur că nu, așa că rămîne ori să facem numai juma’ de drum pe lungime, ori pe lățime, adică două benzi din 4. În varianta 1, cu lungimea, v-am ajuta să mai slăbiți pe dvs., dragii noștri alegători, că o să parcați mașinile mai departe de sală, iar în a doua am face noi economii la vopsea cînd trasăm locurile de parcare. Evident că am dubla prețul parcării, că doar n-o să ieșim pe minus.

Oricum, singurii vinovați pentru nemulțumirile cetățenilor sînteți doar voi, presa, niște instigatori. În plus, să știți și că am sesizat DNA cu privire la o mai mult ca sigură deturnare de fonduri: cele 35 de milioane de euro cît ziceți că a costat polivalenta aia imaginară, puteau și ei să fie înjumătățiți, ca banii pentru drumușorul ăla tot imaginar, dacă în loc de polivalentă se făcea o sală monovalentă.

Primarul Sucevei, creatorul monovalentei