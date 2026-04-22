Primarul Sucevei are de gînd să se mute în Suceava

Primarul Sucevei, Vasile Rîmbu, insistă că introducerea de abonamente pentru parcări reprezintă o necesitate, spunînd: ”Nu este un hatîr sau o ambiție a Primăriei, a Consiliului Local pentru a încasa aceste abonamente, ci este o necesitate, pentru că noi vrem să reducem mult, poate, nu știu dacă nu exagerez, chiar să eliminăm disconfortul cetățenilor pe această linie. Dar, nu poți altfel decît reîntregind resursele și alocîndu-le pentru asta, pentru crearea de noi locuri de parcare”.

Licitațiile pentru parcări sînt blocate, după ce prefectul PSD, Traian Andronachi, a atacat în contenciosul administrativ regulamentul de acordare a parcărilor. În legătură cu acest aspect, domnul Rîmbu a afirmat: ”Pînă la urmă ne-am aliniat cerinței prefectului de a revizui acel regulament. (…) Nu știu de ce a fost ignorată o asemenea inițiativă (…)”.

Trebuie reamintit că prefectul a reacționat prin blocarea regulamentului după ce a văzut că primarul și-a văzut de-ale lui, părînd că nu ține cont de ce promisese președintele PSD al Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan. În martie, după ce domnul Șoldan anunțase că domnul Rîmbu a fost suspendat din PSD pentru 6 luni, că se va renunța la licitațiile pentru locurile de parcare și că prețul unui loc va fi scăzut sub 500 de lei, primarul și-a văzut mai departe de licitații. Totodată, a făcut o comisie pentru modificarea regulamentului, iar termenele anunțate au lăsat impresia că va tergiversa lucrurile.

Întrebat despre o eventuală luptă între ambițiile prefectului și cele ale sale, primarul a afirmat: ”Eu nu am ambiție, vorbesc în relația cu reprezentanții instituțiilor statului. Am ambiția de a trăi într-un oraș mai curat, mai civilizat, mai ordonat, mai sigur”. Așa, deci. Domnul Rîmbu pregătește Suceava pentru mutarea domniei sale din Șcheia, unde locuiește în prezent, la Suceava.

ȘCheia orașului

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR