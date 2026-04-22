Primarul Sucevei are de gînd să se mute în Suceava

Primarul Sucevei, Vasile Rîmbu, insistă că introducerea de abonamente pentru parcări reprezintă o necesitate, spunînd: ”Nu este un hatîr sau o ambiție a Primăriei, a Consiliului Local pentru a încasa aceste abonamente, ci este o necesitate, pentru că noi vrem să reducem mult, poate, nu știu dacă nu exagerez, chiar să eliminăm disconfortul cetățenilor pe această linie. Dar, nu poți altfel decît reîntregind resursele și alocîndu-le pentru asta, pentru crearea de noi locuri de parcare”.

Licitațiile pentru parcări sînt blocate, după ce prefectul PSD, Traian Andronachi, a atacat în contenciosul administrativ regulamentul de acordare a parcărilor. În legătură cu acest aspect, domnul Rîmbu a afirmat: ”Pînă la urmă ne-am aliniat cerinței prefectului de a revizui acel regulament. (…) Nu știu de ce a fost ignorată o asemenea inițiativă (…)”.

Trebuie reamintit că prefectul a reacționat prin blocarea regulamentului după ce a văzut că primarul și-a văzut de-ale lui, părînd că nu ține cont de ce promisese președintele PSD al Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan. În martie, după ce domnul Șoldan anunțase că domnul Rîmbu a fost suspendat din PSD pentru 6 luni, că se va renunța la licitațiile pentru locurile de parcare și că prețul unui loc va fi scăzut sub 500 de lei, primarul și-a văzut mai departe de licitații. Totodată, a făcut o comisie pentru modificarea regulamentului, iar termenele anunțate au lăsat impresia că va tergiversa lucrurile.

Întrebat despre o eventuală luptă între ambițiile prefectului și cele ale sale, primarul a afirmat: ”Eu nu am ambiție, vorbesc în relația cu reprezentanții instituțiilor statului. Am ambiția de a trăi într-un oraș mai curat, mai civilizat, mai ordonat, mai sigur”. Așa, deci. Domnul Rîmbu pregătește Suceava pentru mutarea domniei sale din Șcheia, unde locuiește în prezent, la Suceava.

ȘCheia orașului