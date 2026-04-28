Orașul Cazinoului Băilor fără cazinouri, băi!

Pe 28 noiembrie 2023, de Ziua Bucovinei, în municipiul-stațiune Vatra Dornei a fost inaugurat Complexul Muzeal ”Cazinoul Băilor”, după un amplu proces de reconstrucție. La finalul discursului de prezentare a expozițiilor pe care Muzeul Național al Bucovinei le-a amenajat la ”Cazinoul Băilor”, directorul instituției muzeale, Emil Ursu, l-a rugat pe arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, ÎPS Calinic, să nu schimbe denumirea acestuia în Palatul Dornelor, așa cum își dorea, de teamă ca enoriașii să nu comenteze că fețele bisericești se ocupă de cazinouri: ”Încheiem cu un apel către Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Vă rugăm să nu permiteți să se șteargă o pagină frumoasă din istoria Bucovinei: lăsați în titulatura obiectivului pe care astăzi l-ați sfințit sintagma <Cazinoul Băilor>. Sufletul bucovinenilor a fost de atîtea ori sfîșiat, clădirile orașelor noastre dărîmate, memoria noastră ștearsă sau uitată intenționat. Vă rugăm cu smerenie și demnitate să nu permiteți încă o nedreptate pentru istoria Bucovinei. Aici a fost un spațiu public pentru activități socio-culturale și este de astăzi, grație grijii dumneavoastră, un centru muzeal: Centrul Muzeal <Cazinoul Băilor>. Bucovina istorică mai are astăzi încă multe palate. A avut și mai are, însă, doar un singur cazinou”.

În ședința Consiliului Local Vatra Dornei din 24 aprilie 2026, la propunerea primarului Marius Rîpan, s-a votat în unanimitate propunerea ca sălile de jocuri de noroc să dispară din localitate, cu excepția punctelor de lucru ale Loteriei Naționale. Nu a contat că niște dorneni lucrează la astfel de săli, că bugetul local primește niște bani de la acești oameni și de la aceste firme sau că cine are de jucat poate juca oricînd online. În orașul în care nu se întîmplă mare lucru, pentru o și mai mare liniște s-a votat eliminarea sălilor de jocuri. Mai rămîne de desființat ”Cazinoul Băilor”, chit că e muzeu. Ori facem liniște de tot ori nu mai facem?