Motelul deputatului, scutit de plata impozitului

Și deputatul AUR de Suceava, Petru Negrea, susține, normal, proiectul de lege depus în Parlament de Alianța pentru Unirea Românilor, care prevede scutirea de la plata impozitului a locuințelor care nu beneficiază de utilități de bază, precum apa curentă, canalizarea și gazele naturale. Domnul Negrea afirmă că măsura ar reprezenta o formă minimă de echitate pentru persoanele care trăiesc în zone fără infrastructură esențială. Deputatul se roagă ca această propunere să treacă, pentru că astfel ar fi scutite și locuințele de pe Masivul Rarău.

Ne referim la complexul hotelier ”Alpin”, care este proprietatea acestuia și care, fiind în vîrf de munte, nu este racordat la rețelele publice de apă, canalizare și gaze naturale, domnul Negrea fiind nevoit să asigure toate utilitățile prin forțe proprii.

Vîrful Omu din Parlament