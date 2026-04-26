Domnilor jurnaliști,

Subsemnatul Gheorghe (George pentru prieteni, iar dumneavoastră aveți toate șansele ca într-o bună zi să vă cîștigați dreptul de a mă numi astfel) Șoldan, preș. în exercițiu al Consiliului Județean Suceava, am constatat că interesul pe care îl acordați instituției care are onoarea și norocul să fie condusă de mine este în continuă creștere (cam ca economia României, dacă îmi este permisă comparația), dovadă și numeroasele articole și fotografii al căror principal personaj este domnia mea, în ultimul număr al publicației Jupânu’. Chiar pe pagina 1, cu continuare în pagina 5, atît eu cît și instituția condusă exemplar de mine sîntem nominalizați în articolul intitulat ”Munții Stînișoarei, <prăvăliți> peste parcările din municipiul Suceava”, în legătură cu care trebuie făcute cîteva clarificări, întru lămurirea deplină a cititorilor dvs.

Astfel, printre cele 3 puncte din proiectul, pe care bine și pe deplin corect îl caracterizați ca ”măreț” (iar asta urcă virgulă considerabil șansele dvs. ca într-o bună zi să vă cîștigați dreptul de a mă numi George), de punere în valoare a uneia din zonele de mare atractivitate turistică, Drumul Talienilor, se numără chiar primul, în care se vorbește despre o ”poartă din lemn masiv sculptat”. Ei bine, spre a se elimina orice asemănări (și implicit confuzii) cu alte porți, mai vechi și făcute din lemn de ăla prost, neignifugat, și care mai și putrezea după ploile tradiționale din Bucovina, poarta asta e de o concepție cu totul originală: arată (n-o să vă vină să credeți!) cam ca o poartă de fotbal, numai că fără plasă, că s-ar agăța în ea mașinile din trafic ca peștii în minciog. Sculpturile vor întruchipa tot ce are specific zona noastră cea binecuvîntată, de la jderul de bundiță pînă la afinele de afinată și de la oul închistrit pînă la avioanele lui Ștefan cel Mare și Sfînt (cum n-avea!?, păi atunci de ce-i zice aeroportului cum îi zice?).

În plus, pentru a atrage turiști de toate etniile și religiile (ortodocșii vin oricum, că-s acasă, iar catolicii vin cînd aud de „Talieni”, deci italieni, adică virgulă catolici de-ai lor), m-am gîndit să facem și pliante în arăbește, pe care vom scrie că minunățiile astea toate se află pe Drumul Talibanilor; în fond, poate fi luată ca o greșeală de tipar dacă or cere vreunii daune. Important e să vină, să vadă, să lase banu’.

Preș. CJ Gheorghe Șoldan,

Să vedeți ce poartă fac peste vreun an!