Angajați surprinși muncind

Consiliul Tripartit Consultativ constituit la nivelul Casei Județene de Pensii Suceava a analizat activitatea de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, activitate desfășurată prin compartimentul de specialitate din cadrul instituției. Ședința a fost condusă de directorul Constantin Boliacu, care este și președintele Consiliului, participanți fiind reprezentanți ai patronatelor și sindicatelor reprezentative la nivel național, precum și funcționari publici din cadrul instituției.

Probabil că reprezentanții patronatelor i-au dat asigurări domnului Boliacu că numărul accidentelor de muncă este în continuă scădere. De fiecare dată cînd merg în control, pentru patroni reprezintă un accident să-i surprindă pe angajați muncind.

Accident Express