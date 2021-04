Anatomia, studiată 26 de ore din 24

”Eu am făcut Facultatea de Medicină Generală de șase ani. Stomatologia era ca specialitate. Pediatria, Stomatologia și Medicina Generală. Dar, trunchiul de bază era Medicina Generală. Din anul V am făcut Stomatologia. Și astăzi, după 50 de ani de activitate, rămîn la părerea mea: n-ai voie să pui mîna pe om dacă n-ai făcut Medicină Generală. Sînt lucruri pe care trebuie să le știi, nu-i totul să te agăți de dinte și să-l dai afară. Pe mine mă strînge în spate cînd vine cîte un pacient și-mi spune: implant, implant… Stai, mă, că ăsta are o mie și una de chestii. E bun, e foarte bun, e recomandabil, dar fă-l cum trebuie. Investighează individul, că altminteri ai șanse de eșec mai mari decît de reușită. Nu sînt doi la fel, nici măcar tată-fiu sau mamă-fiică. Îți diferă, fiecare are codul lui genetic. Cînd am făcut eu Medicina, de multe ori m-a prins miezul nopții în sala de disecții, ca să cunosc corpul uman. Or, acuma, chiar și copiii mei, cînd am văzut că studiază Anatomia pe laptop… Nu se poate… Nu merge, nu merge… După socoteala asistentului meu universitar, la Anatomie trebuia să învățăm 26 de ore din 24… La o oră de lucrări practice, dacă nu știai, te dădea afară. Ieșise și ultimul din sală, și el tot spunea: afară, afară… Că n-avea cine să-i răspundă. Nu trebuia să știi numai teorie, ci și practică. Acum, situația stă cu totul altfel. Și nu e deloc bine”. Cunoscutul medic stomatolog Ioan Costea, vorbind despre școala de altă dată, în contextul în care, din cauza pandemiei, la unele facultăți de medicină din țară, inclusiv lecțiile practice se țin online.