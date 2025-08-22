Eșecul transformat într-o victorie

”Sfîrșitul de săptămînă (vineri, 8 august 2025 – n.r.) m-a prins alături de prietenii de la Ferma de Artă, după cum știe toată lumea, suflarea artistică, la Liteni Moara există o fermă de artă, există un spațiu expozițional amenajat de soții Victoria și Marian Zidaru. Iată că acolo s-a vernisat, s-a deschis expoziția <Omagiul Eșecului> și am să dau citire așa aici.

<Expoziția ”Omagiul Eșecului” este o invitație de a ne elibera de prejudecățile succesului cînd reflectăm asupra industriei artei contemporane, dar și de a explora, la nivel intim și personal, ce anume generează în fiecare dintre noi ideea de eșec>. Și fiecare a venit, au expus 14 artiști din generații diferite, nume consacrate în țară și peste hotare, așa cum ne-a obișnuit întotdeauna Ferma de Artă să aducă invitați de marcă. Și fiecare a venit cumva și a expus, eu știu, un eșec fundamental. Eu spuneam în limbajul meu de umorist că <domnule, eșecul este ca un picior în fund care, de fapt, înseamnă un pas înainte>. De multe ori, eșecul, foarte durerosul eșec, poate să te transforme în ceea ce se cheamă… e ca o naștere. Zic eu, durere, nu știu ce, dar se naște o idee nouă și poți să transformi un eșec într-o victorie. Aici, de exemplu, doamna Victoria, că tot am zis cuvîntul acesta, doamna Victoria Zidaru povestește cum are o ladă de zeste în care sînt puse desenele ei cu care a participat la prima sa încercare de a deveni student la Arte Plastice la Cluj. Domnule, profesorul de la Cluj nici n-a vrut să-și arunce ochii ca să analizeze lucrările acestei bucovinence talentate.

Și îți dai seama, a fost un eșec. Și asta a însemnat o reorganizare, o reașezare a ambițiilor, dacă vrei, pe talent categoric. Că dacă n-ai talent, degeaba ești ambițios în domeniul ăsta. Și doamna a reușit la Academia de Arte din București, devenind un nume de referință în plastica românească cu rezonanțe excepționale în străinătate.

Soțul doamnei are o lucrare care se cheamă Îngerul Călător, așa se cheamă lucrarea lui Marian Zidaru, și s-a născut prin prisma unui eșec. Obiectul face parte, eu spun ce spune artistul, dintr-un performance realizat în urmă cu 40 de ani. Îți dai seama, acum 40 de ani să faci performance în domeniul sculpturii religioase, cu tentă religioasă, cu simbolistică religioasă, ortodoxie, eu știu, aplicată, dacă vrei să spui, în urmă cu 40 de ani, cînd comunismul era în clocot, ultimele răbufniri, a cărui acțiune implica călătoria sa în Munții Bucegi, într-un gest simbolic de curățare și resacralizare a României. Deci, au existat mișcări, este și expoziția pe care o recomandăm de la Muzeul Bucovinei, Prolog, tot în același diapazon, în aceeași frecvență, înțelegi, spirituală. Deci, în perioada aia de resacralizare a României, refuzul criticii de artă din acel moment a determinat realizarea performance-ului pe cont propriu de către artist. Pentru Îngerul Călător a decis timpul, validîndu-l, și ulterior devenind un simbol recurent în opera maestrului Zidaru. Așa este. Și ce este acest Înger Călător? Este o elice, deci, palele elicei sînt aripi de înger. Și ce e Îngerul? Îngerul e lumină. Deci, ce înseamnă? E o mișcare continuă, nimic nu stagnează, totul se învîrte, luminează și împrăștie lumină. Cam ăsta este Îngerul. Este un proiect care a fost aprobat de Fondul Cultural Național. Doamna Bianca Man este artist și coordonator al proiectul. Expoziția s-a deschis la data de 8 august și poate fi vizitată pînă pe, atenție, 20 octombrie, la Ferma de Artă din satul Liteni”. Artistul plastic Mihai Pînzaru-PIM.