Alegătorul nostru, stăpînul nostru. Pînă la un punct

Viceprimarul USR-PLUS al Sucevei, Teodora Munteanu, este foarte activ pe rețelele de socializare, că doar este noua modă în administrație: dialogul cu poporul pe net. Doamna Munteanu comunică frecvent ce face dumneaei pentru Suceava și pentru poporul sucevean și îi invită pe suceveni să vină cu propuneri de mai bine și la iarnă cald, pentru ca să nu plătească facturi mari la întreținere. Iată o mostră: ~Stimați suceveni, am depus 4 amendamente la punctul nr. 19 de pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local de mîine, 22 iulie, privind <apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unor bunuri imobile nou identificate>. Amendamentul nr 1, privind <amplasarea unui chioșc cu destinația showroom în Calea Obcinilor, fn>. Consider nepotrivită amplasarea oricărei clădiri pe esplanada pietonală. Amendamentul nr 2, privind <o parcelă de teren în suprafață de 25 mp, situată în str. Mihai Eminescu nr. 36, în vederea extinderii spațiului comercial existent la parterul blocului 36>. Consider că extinderea, în forma volumetrică prezentată, este mult prea agresivă înspre str. 6 Noiembrie și îngreunează traficul pietonal. Amendamentul nr. 3, privind <o parcelă de 6 mp, situată în strada Ana Ipătescu nr. 10, în vederea extinderii chioșcului autorizat cu AC 65/1993>. Am solicitat revenirea asupra formei parcelei, deoarece afectează zidul de sprijin al spațiului verde adiacent. Amendamentul nr. 4, privind <o parcelă de teren în suprafață de 14,35 mp, situată în str. Victoriei nr. 15, în vederea extinderii apartamentului 1 cu un balcon>. Am constatat că suprafața balconului solicitat nu corespunde cu proiecția balcoanelor de la etajele superioare. Consider că astfel de extinderi trebuie să respecte estetica blocului din care fac parte. Opiniile dumneavoastră sînt binevenite. Pentru mai multe detalii, vă stau la dispoziție”.

Așa se face administrație. Bravo, doamnă!

Păcat, însă, că nu ați împărtășit cu sucevenii și bucuria cîștigării unei motociclete second-hand la un eveniment sponsorizat de primărie. Ar fi trebuit să le cereți opiniile și în această chestiune și să-i întrebați direct dacă dumneavoastră, un reprezentant al partidului de sfinți, ar trebui să demisionați sau nu?

Sfinții Arhitecți Mihail și Gavril